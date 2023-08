Ντροπιαστηκές εικόνες στη Νέα Υόρκη - Αιτούντες άσυλο κοιμούνται στα πεζοδρόμια

Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι η πόλη είχε εισέλθει σε μια νέα φάση στη μεταναστευτική κρίση και ότι οι σκηνές με τους μετανάστες να κατασκηνώνουν έξω από το ξενοδοχείο Roosevelt θα μπορούσαν να συνεχιστούν για μέρες

Το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες με τους εκατοντάδες μετανάστες που αιτούνται άσυλο να κοιμούνται στα πεζοδρόμια της Νέας Υόρκης, κάτω υπό άθλιες συνθήκες.

Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι η πόλη είχε εισέλθει σε μια νέα φάση στη μεταναστευτική κρίση και ότι οι σκηνές με τους μετανάστες να κατασκηνώνουν έξω από το ξενοδοχείο Roosevelt θα μπορούσαν να συνεχιστούν για μέρες.

The Roosevelt Hotel NYC

100s of migrants are sleeping outside of the hotel due to no more rooms at the hotel. Some have been out here since 10 am . This is extremely dangerous, and NYC can't handle this migrant crisis.

🎥 by @LeeroyPress

For licensing email… pic.twitter.com/TXS6i5Mxlu — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) July 29, 2023

Η Νέα Υόρκη παλεύει να ανταποκριθεί μετά από μια νέα εισροή περίπου 90.000 μεταναστών από τα νότια σύνορα. Ο δήμαρχος επισήμανε ότι η πόλη είχε εξαντλήσει τους χώρους που διαθέτει για να στεγάσει όλο αυτό τον αριθμό μεταναστών.

New York enjoying their sanctuary city status.



93,000 immigrants have arrived in NYC since the spring.



Roosevelt hotel, monday morning. pic.twitter.com/9xLJj4uQcW — Raymond (@Raymond82310289) August 1, 2023

«Δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση. Από αυτή τη στιγμή, είναι κατηφόρα. Δεν υπάρχει άλλος χώρος» δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο Έρικ Άνταμς και πρόσθεσε ότι θα προσπαθήσει να τοποθετήσει όσους κοιμούνται σε εξωτερικό χώρο σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, χωρίς να προσδιορίσει τις πιθανές τοποθεσίες ή να ξεκαθαρίσει εάν οι άνθρωποι θα κοιμούνται σε πεζοδρόμια ή σε σκηνές.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η πόλη δεν πρόκειται να μοιάζει με άλλες πόλεις όπου υπάρχουν σκηνές πάνω-κάτω σε κάθε δρόμο» πρόσθεσε.

“NYC Brand” Mayor Adams on illegal immigration: “Eventually this was going to come to a neighborhood near you... We need to control the border, we need to call a state of emergency, & we need to properly fund this national crisis.” 😂😂🖕🏽🤡 pic.twitter.com/JZMJDkkK7E — 🔥🇺🇸 KC 🇺🇸🔥 (@KCPayTreeIt) August 1, 2023

Χθες Δευτέρα υπήρξαν αυξανόμενες εκκλήσεις προς την Ουάσιγκτον να παρέμβει σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως «η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση που έχει δει ποτέ η Νέα Υόρκη».

Οι εργαζόμενοι της πόλης μοίρασαν σάντουιτς σε όσους έχουν κατασκηνώσει. «Δύο μέρες στον δρόμο, κοιμάμαι στον δρόμο, στον τοίχο», είπε ένας από τους αιτούντες άσυλο.

The Roosevelt Hotel NYC

Here is some still photos I took the other day

For licensing email viralnewsnyc@gmail.com pic.twitter.com/5v5KJ9DgWI — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 1, 2023

Οι αρχές της Νέας Υόρκης λένε ότι οι υπηρεσίες στο Roosevelt επικεντρώνονται στην τοποθέτηση παιδιών και οικογενειών σε δωμάτια ενώ πολλοί από τους μετανάστες μπαίνουν σε λεωφορεία και στέλνονται σε καταφύγια στα βόρεια της πολιτείας.

Στο μεταξύ, οι αρχές της Νέας Υόρκης έχουν απευθύνει έκκληση προς τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να βοηθήσει κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επισπεύδοντας την άδεια εργασίας για τους αιτούντες άσυλο.

Migrants mostly from Africa line up outside the Roosevelt hotel in NYC to be processed. Immigrant services provides some sandwiches, water, snacks pic.twitter.com/vWlRFkbdiE — Timcast News (@TimcastNews) July 31, 2023

Πηγή: skai.gr

