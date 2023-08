Βίντεο-σοκ στη Νιγηρία: Η στιγμή που ελικόπτερο πέφτει έξω από τράπεζα στο Λάγκος - Τέσσερις τραυματίες

Ένα ελικόπτερο κατέπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα το απόγευμα στην οικονομική πρωτεύουσα της Νιγηρίας, το Λάγκος, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στην Ικέτζα, μια πολυσύχναστη συνοικία της πόλης, σύμφωνα με τον Ιμπραχίμ Φαρινλόγιε, τον εκπρόσωπο της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επειγόντων. Τα δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό σώθηκαν.

Ο Ολουφέμι Όκε-Οσανιντόλου, της ίδιας υπηρεσίας, είπε ότι το ελικόπτερο έκανε «βαριά προσγείωση» σε έναν δρόμο μπροστά από το κτίριο της τράπεζας United Bank for Africa. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Βίντεο από την στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου:

CCTV footage shows the moment a helicopter crashed in Lagos pic.twitter.com/67656wU2rv

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 16.00 τοπική ώρα και οι αρχές δεν γνωρίζουν προς το παρόν τα αίτια.

The Lagos State Emergency Management Agency (LASEMA) has activated its disaster response plan to the helicopter crash at Ikeja. pic.twitter.com/BZRltl0CMj