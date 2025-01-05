Ο δράστης της επίθεσης την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλεάνη επισκέφτηκε τη Λουιζιάνα δύο φορές τους μήνες πριν από την επίθεση και φορούσε έξυπνα γυαλιά Meta, αλλά και κατά τη διάρκεια του ίδιου του περιστατικού, είπε το FBI.

Ο Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ ταξίδεψε επίσης στην Αίγυπτο και τον Καναδά το 2023, αν και δεν είναι ακόμη σαφές εάν αυτά τα ταξίδια συνδέονται με την υπόθεση, είπαν οι αρχές.

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 35 άλλοι τραυματίστηκαν καθώς ο δράστης οδήγησε το όχημά του ανάμεσα στον κόσμο στη Γαλλική Συνοικία, σε μια επίθεση που σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους ήταν εμπνευσμένη από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Λίγες ώρες πριν από την επίθεση, ο Τζαμπάρ είχε τοποθετήσει δύο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στην οδό Μπούρμπον. Στο όχημά του βρέθηκε ένας πυροκροτητής που επρόκειτο να τα πυροδοτήσει, πρόσθεσε το FBI.

Όμως οι βόμβες δεν εξερράγησαν επειδή ο Τζαμπάρ δεν είχε πρόσβαση στον πυροκροτητή, είπαν οι ερευνητές.

Υλικά κατασκευής βομβών βρέθηκαν επίσης σε ένα κοντινό Airbnb όπου διέμενε ο δράστης, αλλά και στο σπίτι του στο Χιούστον του Τέξας. Μάλιστα, προσπάθησε να κάψει το Airbnb βάζοντας φωτιά σε ένα διάδρομο, αλλά οι φλόγες έσβησαν πριν φτάσουν οι πυροσβέστες.

Το λευκό Ford που οδηγούσε ήταν ηλεκτρικό και νοικιάστηκε από την πλατφόρμα Turo έξι εβδομάδες νωρίτερα.



Πηγή: skai.gr

