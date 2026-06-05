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Ανατίναξαν ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα

Οι δράστες προκάλεσαν έκρηξη λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Πεντέλης – Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έρευνες

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Βριλήσσια

Έκρηξη σε ΑΤΜ τράπεζας που ήταν εγκατεστημένο έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 03:55 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Πεντέλης 39, στα Βριλήσσια.

Από την ισχυρή έκρηξη το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν τις κασετίνες που περιείχαν χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο πραγματοποιεί έρευνες για τη συλλογή στοιχείων και τη διαπίστωση του τρόπου δράσης των δραστών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βριλήσσια Έκρηξη ATM Τράπεζα
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