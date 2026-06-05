Μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, φέτος κατέθεσαν αίτηση να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό σε θέση μονίμου ή πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή 136.059 εκπαιδευτικοί. Το 2023, όταν ανανεώθηκαν και πάλι οι πίνακες του ΑΣΕΠ, είχαν υποβάλει αίτηση 152.278 πτυχιούχοι. Δηλαδή, φέτος υπήρξαν 16.219 λιγότερες αιτήσεις και, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, ο βασικός λόγος είναι οικονομικός.

Επίσης, όπως αναφέρει η Καθημερινή, πολλοί κυνηγούν μια θέση στα ιδιωτικά σχολεία για να βρίσκονται κοντά στο σπίτι τους, αλλά και γιατί πιστεύουν ότι έχουν περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές.

Προκειμένου να καλύψει τα κενά σε ορισμένες περιοχές, το υπουργείο Παιδείας προχωρεί σε προσλήψεις συνταξιούχων δασκάλων.

Πηγή: skai.gr

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