Περισσότεροι από δώδεκα Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες αψήφησαν την ίδια τους την ηγεσία -και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump)- ψηφίζοντας μαζί με τους Δημοκρατικούς για την έγκριση ενός σημαντικού νομοσχεδίου που παρέχει δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια προς την Ουκρανία, επιβάλλοντας παράλληλα αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε με 226 έναντι 195 υπέρ της έγκρισης του πακέτου, το οποίο πλήττει τη Ρωσία με νέες κυρώσεις στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, στην πρώτη μεγάλη φιλο-ουκρανική πρωτοβουλία της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον είχε προτρέψει τα μέλη του να αντιταχθούν στο μέτρο, επιχειρηματολογώντας σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση την Τετάρτη ότι θα έπρεπε να δώσουν στον Τραμπ χώρο να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία, σύμφωνα με πρόσωπο που βρισκόταν σε εκείνη τη συνεδρίαση.

Ωστόσο, τελικά, 18 Ρεπουμπλικάνοι -και ένας ανεξάρτητος που ψηφίζει συχνά μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους- ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου, σε μια κίνηση που ισοδυναμεί με αποδοκιμασία της στάσης του Τραμπ απέναντι στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Με την κίνηση αυτή στέλνουν ένα μήνυμα στην ηγεσία τους, αφού το κόμμα, με τον Τραμπ στο τιμόνι του, έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από την τόσο σθεναρή υποστήριξη της Ουκρανίας όσο άλλοτε. Το κόμμα είναι πλέον διχασμένο γύρω από το ζήτημα, με πολλούς Ρεπουμπλικάνους να υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να στείλουν περαιτέρω βοήθεια στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα.

Ανταρσία ενάντια στην ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων

Για να φτάσει κανείς στο σημείο να φέρει το νομοσχέδιο προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, απαιτήθηκε ανταρσία ενάντια στην ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή. Ο βουλευτής της Καλιφόρνια Κέβιν Κάιλι, ένας ανεξάρτητος που ψηφίζει συχνά με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (GOP), έβαλε την τελευταία υπογραφή σε ένα αίτημα παράκαμψης διαδικασίας (discharge petition) -ένα διαδικαστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη της ηγεσίας και την αναγκαστική διεξαγωγή ψηφοφορίας στην ολομέλεια.

Ο βουλευτής Μπράιαν Φιτζπάτρικ, ένας κεντρώος Ρεπουμπλικάνος και συμπρόεδρος της Ουκρανικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κογκρέσου, πέρασε μήνες συνεργαζόμενος με τον βουλευτή Γκρεγκ Μικς, έναν Δημοκρατικό από τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συγκεντρώσουν τις 218 υπογραφές που απαιτούνταν για την ταχεία προώθηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια χωρίς την έγκριση του Τζόνσον.

Ο αντιπερισπασμός του Ιράν

Το μέτρο περιλαμβάνει αυστηρές κυρώσεις σε Ρώσους ηγέτες και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων τραπεζών, εταιρειών πετρελαίου και εξορυκτικών εταιρειών. Περιλαμβάνει επίσης δασμούς ύψους 500% σε όλα τα ρωσικά αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ και απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Υπάρχει επίσης νέα στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πωλήσεις όπλων, καθώς και της παράτασης ενός στρατιωτικού προγράμματος δανεισμού και μίσθωσης της εποχής Μπάιντεν.

Με το ενδιαφέρον της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ να είναι στραμμένο αποκλειστικά στο Ιράν τους τελευταίους μήνες, η βίαιη σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχει μόνο ενταθεί, με ελάχιστη ανάμειξη των ΗΠΑ. Ο Τραμπ δεν έχει σημειώσει καμία απτή πρόοδο στην υπόσχεσή του να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2025.

Μάλιστα, σε μια πρόσφατη περίπτωση, ο Τραμπ εξόργισε ακόμη και ορισμένα μέλη του δικού του κόμματος χαλαρώνοντας τους περιορισμούς στο ρωσικό πετρέλαιο για να μειώσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στις παγκόσμιες τιμές. Εν τω μεταξύ, πολλοί Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής επιθυμούν διακαώς το κόμμα τους να ασχοληθεί με τις τιμές στο εσωτερικό της χώρας, αντί να παρέμβει σε μια ακόμη παγκόσμια σύγκρουση.

Πολλές πηγές των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών προέβλεψαν ότι το νομοσχέδιο για την Ουκρανία θα περνούσε από τη Βουλή, αλλά πρόσθεσαν ότι η τύχη του είναι αβέβαιη στη Γερουσία. Εάν το νομοσχέδιο εισαγόταν προς συζήτηση στη Γερουσία και υπερψηφιζόταν από το σώμα, θα αποτελούσε την πρώτη μεγάλη κίνηση του Κογκρέσου για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας μετά από ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο συμπληρωματικής χρηματοδότησης από την άνοιξη του 2024, όταν ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ήταν ακόμη στην εξουσία.

Κορυφαίοι νομοθέτες έχουν συμφωνήσει να στείλουν κάποια αμερικανική βοήθεια στην Ουκρανία σε διάφορα αμυντικά πακέτα τα τελευταία χρόνια, όχι όμως χωρίς αντιστάσεις από τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.