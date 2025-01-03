Το FBI και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εξέδωσαν ένα κοινό δελτίο πληροφοριών προειδοποιώντας τις 18.000 υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ για πιθανούς αντιγραφείς που επιδιώκουν να μιμηθούν την καταστροφική επίθεση της Πρωτοχρονιάς στη Νέα Ορλεάνη, σύμφωνα με το ABC News.

Το δελτίο εστάλη με μεγάλη προσοχή για να ευαισθητοποιήσει τις αρχές επιβολής του νόμου σε όλη τη χώρα ώστε να είναι σε επιφυλακή για οποιαδήποτε δραστηριότητα που υποδεικνύει τη χρήση οχημάτων ως μέθοδο πρόκλησης μαζικών απωλειών.

«Συμβουλεύουμε την ομοσπονδιακή, πολιτειακή, τοπική, φυλετική και εδαφική κυβέρνηση και αξιωματούχους επιβολής του νόμου και τους συνεργάτες ασφαλείας του ιδιωτικού τομέα να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για πιθανές επιθέσεις αντιγραφής ή αντίποινα που εμπνέονται από αυτήν την επίθεση και άλλα πρόσφατα, θανατηφόρα περιστατικά εμβολισμού σε όλο τον κόσμο» ανέφερε το δελτίο που στάλθηκε από τις αρχές.

Το δελτίο σημειώνει ότι ο ISIS προωθεί τη χρήση οχημάτων ως όπλο τρομοκρατίας από το 2014 περίπου.

Πηγές είπαν στο ABC News ότι ο ISIS έχει εντείνει τις εκκλήσεις προς τους υποστηρικτές του να εξαπολύσουν επιθέσεις χαμηλής τεχνολογίας, μαζικών απωλειών τους τελευταίους μήνες, ειδικά από τότε που ξεκίνησε η πιο πρόσφατη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Ο ύποπτος της Νέας Ορλεάνης, Shamsud-Din Jabbar, ένας 42χρονος βετεράνος του στρατού και γεννημένος στην Αμερική πολίτης από το Τέξας, οδήγησε από το Χιούστον στη Νέα Ορλεάνη το βράδυ της Τρίτης και δημοσίευσε πολλά βίντεο στο διαδίκτυο «διακηρύσσοντας την υποστήριξή του στο ISIS» και αναφέροντας ότι εντάχθηκε στον ISIS πριν από αυτό το καλοκαίρι, δήλωσε ο αναπληρωτής βοηθός διευθυντής του FBI, Christopher Raia.

«Οι αρχές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δράστες έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις με δευτερεύοντα όπλα και μπορεί να συνεχίσουν να επιτίθονται με όπλα, πυροβόλα όπλα ή IED», ανέφερε το δελτίο. «Η τακτική θα μπορούσε να είναι «ελκυστική» για ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις και άλλους παράγοντες λόγω του χαμηλού ορίου πολυπλοκότητάς της», ανέφερε η προειδοποίηση.

Το δελτίο πρόσφερε συμβουλές για τα σημάδια κινδύνου επερχόμενων επιθέσεων που πρέπει να προσέξουν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προεπιχειρησιακής επιτήρησης, πλαστών εγγράφων ταυτότητας ή πίστωσης για ενοικίαση οχημάτων, διαδικτυακών κλήσεων για βία ή ασυνήθιστα τοποθετημένα αντικείμενα που θα μπορούσαν να κρύψουν μια αυτοσχέδια εκρηκτική ύλη.

Το δελτίο ανέφερε ότι ο Τζαμπάρ εμπνεύστηκε από το ISIS, αλλά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για συνεργάτες. Ανώτερος αξιωματούχος επιβολής του νόμου είπε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ISIS έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη.

Γιορτή για τους υποστηρικτές του ISIS

Πληροφορίες από το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, όπως ααναφέρει το ABC News, αναφέρουν ότι οι υποστηρικτές του ISIS γιόρτασαν την επίθεση στο Διαδίκτυο. Οι βίαιοι εξτρεμιστές «συνεχίζουν να βλέπουν τους πυκνοκατοικημένους διαδρόμους, τις παρελάσεις, τις μαζικές συγκεντρώσεις και άλλες υπαίθριες εκδηλώσεις στους δρόμους, ειδικά κατά τη διάρκεια των εορτών, ως ευκαιρίες ευάλωτων στόχων».

Τα πλάνα παρακολούθησης έδειξαν τον Τζαμπάρ να τοποθετεί δύο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε ψύκτες στην περιοχή της οδού Μπουρμπόν, είπε ο Ράια. Είχε έναν απομακρυσμένο πυροκροτητή στο φορτηγό για να πυροδοτήσει τις δύο συσκευές, είπε ο Μπάιντεν. Και οι δύο συσκευές κατέστησαν ασφαλείς, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Υλικά κατασκευής βομβών βρέθηκαν στο σπίτι του Τζαμπάρ στο Χιούστον, επιβεβαίωσαν πηγές. Τα αντικείμενα που βρέθηκαν αναφέρθηκαν επίσης ως «πρόδρομες χημικές ουσίες» από τους πράκτορες στο πεδίο.

Άνοιξε ξανά η Bourbon Street

Οι αρχές καθάρισαν και άνοιξαν ξανά την Bourbon Street την Πέμπτη, καθώς η έρευνα συνεχιζόταν. Ο δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης LaToya Cantrell είπε ότι οι αρχές είχαν την «εμπιστοσύνη» να ανοίξουν ξανά την περιοχή για το κοινό ενόψει του Sugar Bowl την Πέμπτη το απόγευμα, που αρχικά ήταν προγραμματισμένο για την Τετάρτη, αλλά αναβλήθηκε μετά την επίθεση.

«Θέλω να καθησυχάσω το κοινό ότι η πόλη της Νέας Ορλεάνης δεν είναι μόνο έτοιμη για την ημέρα του αγώνα σήμερα, αλλά είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να φιλοξενούμε εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας στην πόλη μας», είπε. «Οι καρδιές και οι προσευχές μας συνεχίζουν να είναι προς τις οικογένειες των θυμάτων», πρόσθεσε ο Καντρέλ.

«Δεν υπάρχει εμφανής άμεση σχέση μεταξύ της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη και της έκρηξης στο Tesla Cybertruck της Τετάρτης έξω από το Trump International Hotel Las Vegas, το οποίο επίσης ερευνάται για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε την Πέμπτη ο Raia από το FBI.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.