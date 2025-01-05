Η Ιταλία βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με τη SpaceX του Έλον Μασκ για μια συμφωνία για την παροχή ασφαλών τηλεπικοινωνιών για την κυβέρνηση, ανέφερε την Κυριακή το Bloomberg News, σύμφωνα με το Reuters.

Ιταλοί αξιωματούχοι διαπραγματεύτηκαν μια συμφωνία 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (1,55 δισεκατομμύρια δολάρια) με στόχο την παροχή στην Ιταλία πλήρους σειράς κρυπτογράφησης ανώτατου επιπέδου για υπηρεσίες τηλεφώνου και Διαδικτύου που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, ανέφερε η έκθεση, επικαλούμενη άτομα με γνώση του θέματος.

Πηγή: skai.gr

