Σε μια τελετή στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, η Πολεμική Αεροπορία τίμησε με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων 1940-41, τους Έλληνες και Βρετανούς αεροπόρους, που πολεμώντας «φτερό με φτερό» πάνω από τους ελληνικούς ουρανούς, έδωσαν τη ζωή τους για την απόκρουση της φασιστικής Ιταλίας, και αργότερα της ναζιστικής Γερμανίας.

Αποκορύφωμα ήταν η Μάχη της Αθήνας, στις 20 Απριλίου 1941, όπου τα τελευταία δεκαπέντε εναπομείναντα βρετανικά καταδιωκτικά έδωσαν μια άνιση μάχη με τη γερμανική Λουφτβάφε, πριν η χιτλερική σβάστικα υψωθεί στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Αθανάσιος Χατζηλάκος, επίτιμο μέλος της Royal Air Forces Association (RAFA), «πενήντα δύο είναι οι νεκροί Έλληνες αεροπόροι και ογδόντα οι Βρετανοί, που έχασαν την ζωή τους ερχόμενοι να μας βοηθήσουν, στις κρίσιμες για την Πατρίδα εκείνες ώρες. Αυτός είναι ο απολογισμός του εναέριου αγώνα που τελείωσε στις 31 Μαΐου 1941 με κορύφωση την Μάχη των Αθηνών».

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Οι Βρετανοί αεροπόροι που έσπευσαν σε βοήθειά μας αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου, μετασταθμεύοντας από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, βρέθηκαν με τα τελευταία 15 Hurricanes στις 19 Απριλίου 1941, στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, κάτω από τις διαταγές του γενναίου διοικητού τους, επισμηναγού Πατ Πατλ, τονίζει ο κ. Χατζηλάκος.

«Από το αεροδρόμιο αυτό, κάτω από τον Αττικό ουρανό, στις 20 Απριλίου, απογειώθηκαν τα βρετανικά μαχητικά και δόθηκαν αλλεπάλληλες εναέριες μάχες, κατά τις οποίες τα δεκαπέντε αυτά Hurricanes, τα περισσότερα των οποίων ήταν σε κακή κατάσταση, αντί να έχουν συμπτυχθεί στην Κρήτη, όπως προβλεπόταν από τις διαταγές, τόλμησαν να αντιπαρατεθούν με πάνω από εκατό, μέχρι και διακόσια καταδιωκτικά και ελαφρά βομβαρδιστικά της Λουφτβάφε, σε μια από τις σφοδρότερες αερομαχίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου», συμπληρώνει ο κ. Αθανάσιος Χατζηλάκος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες εκείνο το ηλιόλουστο πρωινό της 20ης Απριλίου 1941, καθώς τα γερμανικά καταδιωκτικά εφορμούσαν εναντίον του Πειραιά και της Ελευσίνας, ο επισμηναγός Πατλ βρισκόταν με υψηλό πυρετό, κουκουλωμένος στο ράντζο εκστρατείας, τουρτουρίζοντας από ρίγη, και μόλις στις 5.30 το απόγευμα κατάφερε να σηκωθεί, για ν’ ανέβει στο αεροπλάνο του, καθώς ένα νέο κύμα γερμανικών καταδιωκτικών πλησίαζε το αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

«Επανειλημμένα, τα βρετανικά Hurricane, διάτρητα από τα γερμανικά πυρά, ακόμη και με ολόκληρα κομμάτια των αεροπλάνων τους να έχουν αποκολληθεί, επέστρεφαν στην Ελευσίνα για ανεφοδιασμό σε πυρομαχικά και καύσιμα, και ξαναρίχνονταν στην μάχη. Στην λυσσαλέα αυτή αερομαχία, ο Πατλ, κατέρριψε άλλα τρία εχθρικά αεροπλάνα. Στην προσπάθειά του όμως να υπερασπισθεί έναν συμπολεμιστή του, που δεχόταν επίθεση από τρία Messerschmitts, χτυπήθηκε θανάσιμα και το αεροπλάνο του, φλεγόμενο, έπεσε στον κόλπο της Ελευσίνας, που παραμένει ο υγρός του τάφος μέχρι σήμερα», τονίζει ο κ. Χατζηλάκος. Σίγουρα η κούραση και η υπερένταση των πεντέμισι μηνών που πολέμησε αδιάκοπα στους ελληνικούς ουρανούς, από το μέτωπο της Αλβανίας έως την Αθήνα και τον Πειραιά, θα συνετέλεσαν στο χαμό του, συμπληρώνει.

Η 20η Απριλίου 1941 έχει καταγραφεί ως η ημέρα της τελευταίας αερομαχίας σε ελληνικό έδαφος, και ο κορυφαίος άσος της RAF επισμηναγός Πατ Πατλ, ως ο τελευταίος νεκρός της, σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Φωτ.: Πολεμική Αεροπορία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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