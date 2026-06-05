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Eμπρηστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι

Άγνωστοι περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και τα έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή τους

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πυροσβεστική

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής - λίγο πριν τις 4 - σε πάρκινγκ στο Μαρούσι, με στόχο 3 αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, άγνωστοι περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και τα έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή τους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μαρούσι Έκρηξη Περιφέρεια Αττικής αυτοκίνητα
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