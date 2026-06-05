Οι δυο υποψήφιοι για την προεδρία του Περού εκφώνησαν χθες Πέμπτη τις τελευταίες τους προεκλογικές ομιλίες, προσπαθώντας να σαγηνεύσουν τους ψηφοφόρους ενόψει του δεύτερου γύρου της Κυριακής, που κατά δημοσκοπήσεις αναγγέλλεται εξαιρετικά αμφίρροπος, με φόντο τις ανησυχίες για την εγκληματικότητα και τη χρόνια πολιτική αστάθεια στο κράτος των Άνδεων.

Η Κέικο Φουχιμόρι, κληρονόμος πολιτικής δυναστείας, κι ο υποψήφιος της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες οργάνωσαν τις τελευταίες συγκεντρώσεις στη Λίμα πριν από τον μεθαυριανό δεύτερο γύρο. Υποστηρικτές τους, ανεμίζοντας σημαίες, ή με λάβαρα ή πανό στα χέρια, εξέφρασαν την υποστήριξη στο πολιτικό όραμα της ή του υποψηφίου που προτιμούν.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε να νικήσει (...) ο κομμουνισμός και η τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά η Μέριδα Δελγάδο Πέρες, 65 ετών, οπαδός της Κέικο Φουχιμόρι, εκφράζοντας τον φόβο της πως αν επικρατήσει ο υποψήφιος της αριστεράς στις εκλογές, το Περού θα πάρει τον δρόμο της Βενεζουέλας και της Κούβας.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές φέρουν τους δυο αντιπάλους να οδεύουν σε αμφίρροπη μάχη, με σχεδόν τον έναν στους πέντε ψηφοφόρους να δηλώνει ακόμη αναποφάσιστος.

Η Κέικο Φουχιμόρι, 51 ετών, η μεγαλύτερη κόρη του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, υπόσχεται σκληρή πολιτική αντιμετώπισης της ανασφάλειας και την πάταξη της εγκληματικότητας.

Ο Ρομπέρτο Σάντσες, 57 ετών, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός του πλέον φυλακισμένου πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο, παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον υποψήφιο της αλλαγής προς όφελος των φτωχότερων, επαρχιακών περιοχών.

«Η ασφάλεια έχει υποβαθμιστεί πολύ στο Περού κι ελπίζουμε ότι το πρόσωπο που θα αναλάβει την εξουσία θα μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση», είπε η Γιανέτ Κορδόν, 32χρονη νοσηλεύτρια, που θα ψηφίσει την Κέικο Φουχιμόρι.

Η Λίμα παρουσίασε το 2025 δείκτη ανθρωποκτονιών που έφτασε τις 23 ανά 100.000 κατοίκους, με άλλα λόγια τριπλάσιο απ’ ό,τι πέντε χρόνια νωρίτερα, κατά επίσημα δεδομένα.

Πολλοί από όσους υποστηρίζουν την Κέικο Φουχιμόρι υμνούν τον ρόλο του πατέρα της στον εμφύλιο πόλεμο εναντίον παρατάξεων ανταρτών της αριστεράς, που αιματοκύλησε τη χώρα τα χρόνια του 1980 και του 1990, και στην εφαρμογή πολιτικών για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Επικριτές της ωστόσο θυμίζουν την καταδίκη του εκλιπόντα Φουχιμόρι για διαφθορά και σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Ρομπέρτο Σάντσες από την πλευρά του παρουσιάζεται ως ο υποψήφιος των πιο φτωχών στρωμάτων και των επαρχιωτών, υπόσχεται «ριζοσπαστική αλλαγή», ενώ κατηγορεί τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ και το κοινοβούλιο πως ευθύνονται για τη χρόνια πολιτική αστάθεια.

«Η Κέικο πρεσβεύει τη συνέχεια της δικτατορίας» που ήθελε να είχε «κληρονομήσει από τον πατέρα της», ενώ αντίθετα, «ο Ρομπέρτο Σάντσες θα ξαναδώσει φωνή στους κατοίκους στη Σιέρα (σ.σ. στις Άνδεις), που έχουν ξεχαστεί εντελώς», είπε χαρακτηριστικά η Κριστίνα Σοτομαγιόρ, 63 ετών.

«Την έζησα την εποχή του πατέρα της -- είχε γνώρισμα την απόλυτη διαφθορά», πρόσθεσε η διευθύντρια εταιρείας ψυκτικών ειδών.

Σχεδόν 27 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται στις κάλπες μεθαύριο.

Πηγή: skai.gr

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