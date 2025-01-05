Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τις περιοχές των κεντρικών Ηνωμένων Πολιτειών προκαλώντας επικίνδυνες συνθήκες με τις αρχές να έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για το φαινόμενο.

Το χιόνι και ο πάγος έχουν καλύψει μεγάλους δρόμους σε όλο σχεδόν το Κάνσας, τη δυτική Νεμπράσκα και περιοχές της Ιντιάνα, όπου ενεργοποιήθηκε η Εθνική Φρουρά της πολιτείας για να βοηθήσει τους οδηγούς που είχαν κολλήσει. Το χιόνι αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον 8 ίντσες, ιδιαίτερα βόρεια του Interstate 70, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για το Κάνσας και το Μιζούρι, όπου σημειώθηκαν χιονοθύελλας. Η προειδοποίηση επεκτάθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ για τη Δευτέρα και νωρίς την Τρίτη.

Σε έκτακτη κατάσταση έχει κηρυχθεί η Ουάσιγκτον, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της ημέρας της Κυριακής.

«Για τοποθεσίες σε αυτήν την περιοχή που έχουν τα υψηλότερα επίπεδα χιονιού, μπορεί να είναι η πιο έντονη χιονόπτωση σε τουλάχιστον μια δεκαετία», δήλωσε η μετεωρολογική υπηρεσία νωρίς την Κυριακή.

❄️🌨️❄️A snow storm is approaching the US. It could be the largest in 14 years



The storm is expected to move from the Midwest to the eastern US and reach the Atlantic coast by Tuesday. It will bring blizzards and significant ice; power outages and problems with transportation are… pic.twitter.com/mLLkZ2MrQh — NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2025

Περίπου 63 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν λάβει ειδοποιήσεις για τα καιρικά φαινόμενα, είπε ο Bob Oravec της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Στην Ιντιάνα, το χιόνι κάλυψε πλήρως τμήματα του Interstate 64, του Interstate 69 και του US Route 41, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν αυτούς τους δρόμους.

As of 8:25 a.m. Sunday, roads across Kansas and Missouri were covered in snow, and the day's weather forecast promised up to 11 inches total.



Video: Snow in St. Louis at 8:30 am via @HollyEdgell pic.twitter.com/FkIBd4oGci — The Midwest Newsroom (@NPRMidwestNews) January 5, 2025

«Χιονίζει τόσο δυνατά, τα εκχιονιστικά μηχανήματα περνούν και μετά μέσα σε μισή ώρα οι δρόμοι καλύπτονται ξανά εντελώς», αναφέρουν σε ενημέρωση.

Μέρος του I-70 έκλεισε στο κέντρο του Κάνσας μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Περίπου 25 εκατοστά χιονιού είχαν πέσει σε μέρη της πολιτείας, ενώ αναμένεται να ξεπεράσουν τα 30 σε περιοχές του Κάνσας και του βόρειου Μιζούρι.

Σε τμήματα της πολιτείας της Νέας Υόρκης παρατηρήθηκε χιόνι ύψους 0,9 μέτρων ή και ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αργά το απόγευμα της Κυριακής.

🌨️🚗 A powerful ice storm created impossible driving conditions, paralyzing Kansas City metro highways. Drivers faced pile-ups, miles of traffic jams, and closures on Saturday.



This ice storm is part of a massive winter system bringing blizzard conditions, record-breaking snow,… pic.twitter.com/CvH45Kd0NW — Weather & Radar USA (@WeatherRadar_US) January 5, 2025

Στη συνέχεια, η καταιγίδα θα κινηθεί στην κοιλάδα του Οχάιο και θα φτάσει στις πολιτείες του Μεσοατλαντικού την Κυριακή και τη Δευτέρα, με ισχυρό παγετό να αναμένεται μέχρι νότια ως τη Φλόριντα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα ταξίδια σε πολλές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του Κάνσας και του Μιζούρι, θα μπορούσαν να είναι «πολύ δύσκολα έως αδύνατα».

Λόγω της κακοκαιρία περισσότερες από 3.300 πτήσεις καθυστέρησαν και 1.700 ακυρώθηκαν από και προς τις ΗΠΑ την Κυριακή, σύμφωνα με το BBC. Το διεθνές αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι έχει πληγεί περισσότερο για τις εξερχόμενες πτήσεις, με το 86% αυτών να έχουν ακυρωθεί. Για τις εισερχόμενες πτήσεις, το διεθνές αεροδρόμιο Λάμπερτ του Σαιντ Λούις στο Μιζούρι βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα, με το 53% των πτήσεων να έχουν καθυστερήσει και με το 7% να έχουν ακυρωθεί από τις 10:20 (τοπική ώρα).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.