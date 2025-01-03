Επίθεση στη Νέα Ορλεάνη: Τελικά το FBI ανακοίνωσε ότι ο δράστης ενεργούσε μόνος

Της Αθηνάς Παπακώστα

Με την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη μόλις τρεις ώρες μετά την έλευση του νέου έτους να εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμιο σοκ, το FBI ξεκαθαρίζει πλέον ότι ο φερόμενος δράστης, Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, έδρασε μόνος, ενώ επιβεβαιώνει ότι είχε αναρτήσει βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στα οποία εξέφραζε την υποστήριξή του προς το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, τα θύματα της επίθεσης, η οποία χαρακτηρίζεται ως «προμελετημένη και σατανική πράξη τρομοκρατίας», είναι 14 άνθρωποι με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους συνολικά 15 - συμπεριλαμβανομένου και του δράστη, ο οποίος εξουδετερώθηκε στο σημείο από τις αστυνομικές δυνάμεις. Την ίδια στιγμή, συνολικά 35 είναι οι τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο αστυνομικοί.

Για το FBI η επίθεση ήταν πολύ καλά οργανωμένη και σύμφωνα με τον αναπληρωτή υποδιευθυντή της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του FBI, Κρίστοφερ Ράια, ο δράστης την είχε «εμπνευστεί» από τον ISIS.

Όπως έγινε γνωστό, οι ερευνητές εντόπισαν στο λευκό ημιφορτηγό μάρκας Ford, το οποίο οδηγούσε ο Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, εκτός από μία σημαία του Ισλαμικού Κράτους, όπλα καθώς επίσης και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Μάλιστα, όπως υπογράμμισαν, κάποιοι εξ αυτών ήταν σφραγισμένοι σε φορητά ψυγεία, τα οποία είχαν τοποθετηθεί από τον ίδιο σε άλλα σημεία εντός της δημοφιλούς, για τη νεολαία, γαλλικής συνοικίας όπου και ο Τζαμπάρ έριξε το όχημά του κατά του συγκεντρωμένου πλήθους τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Σε ό,τι αφορά στα βίντεο στα οποία δήλωνε την υποταγή του στο Ισλαμικό Κράτος, το FBI τονίζει ότι συνολικά πέντε είχαν αναρτηθεί λίγες ώρες πριν την επίθεση και σε αυτά ο ίδιος τόνιζε ότι είναι μέλος του ISIS ήδη πριν από το προηγούμενο καλοκαίρι. Σύμφωνα δε με τις εκτιμήσεις των Αρχών το όχημα που χρησιμοποίησε ο Τζαμπάρ για την επίθεση ενοικιάστηκε από το Χιούστον και με αυτό οδήγησε έως τη Νέα Ορλεάνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, ανήρτησε και αρκετά από αυτά τα βίντεο. Σε ένα από αυτά, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο Τζαμπάρ έλεγε ότι αρχικός του στόχος ήταν να βλάψει την οικογένειά του, ωστόσο αισθάνθηκε πως κάτι τέτοιο δεν θα αποτύπωνε τον «πόλεμο μεταξύ των πιστών και των απίστων».

Στα χέρια των Αρχών έχουν περιέλθει, επίσης, δύο φορητοί υπολογιστές και τρεις τηλεφωνικές συσκευές, που ήδη ελέγχονται για περαιτέρω στοιχεία. Οι έρευνες δε παραμένουν σε εξέλιξη με τη συμμετοχή 1.000 πρακτόρων του FBI ενώ, προς το παρόν, δεν προκύπτει καμία σύνδεση με την έκρηξη έξω από ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τράμπ στο Λας Βέγκας.

Πρόκειται για τον πιο αιματηρή επίθεση εμπνευσμένη από το Ισλαμικό Κράτος τα τελευταία χρόνια σε αμερικανικό έδαφος, η οποία κατά τους αναλυτές, επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις ομοσπονδιακών αξιωματούχων περί αναζωπύρωσης της διεθνούς απειλής τρομοκρατίας.

Ήδη ο Τζο Μπάιντεν έχει συγκαλέσει στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου την ομάδα εθνικής ασφάλειας για να λάβει ενημέρωση σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη, ενώ οι Αρχές σε άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η Ουάσιγκτον καθώς ανήμερα των Θεοφανίων είναι προγραμματισμένη η επικύρωση της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ από το Κογκρέσο τρεις ημέρες αργότερα, στις 9 Ιανουαρίου, αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του 39ου προέδρου των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ ενώ στις 20 του μηνός αναμένεται σε αυτή να ορκιστεί 47ος πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.