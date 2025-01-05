Νετανιάχου: Η Χαμάς δεν έχει δώσει κατάλογο με ονόματα ομήρων

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς δεν έχει δώσει κατάλογο με ονόματα ομήρων "μέχρι αυτή την ώρα".

Αξιωματούχος της Χαμάς είπε νωρίτερα σήμερα στο Reuters ότι η οργάνωση ενέκρινε έναν κατάλογο με τα ονόματα 34 ομήρων που θα ανταλλάσσονταν σε μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

