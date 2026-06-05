Ρωσική επιδρομή που διεξήχθη με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης σκότωσε ηλικιωμένο στην πόλη της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι τοπικές αρχές.

Το θύμα ήταν 75χρονος κάτοικος, που υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη όταν έγινε η επίθεση, περί τις 22:48 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) χθες Πέμπτη, διευκρίνισε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της Χερσώνας Γιάροσλαβ Σάνκο μέσω Telegram.

Ο βομβαρδισμός έγινε την ημέρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε συνάντηση στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με ανοικτή επιστολή του για να εξευρεθεί τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος ο οποίος ξέσπασε πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια.

Πηγή: skai.gr

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