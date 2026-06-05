Ιράν: Με γοργούς ρυθμούς η αποκατάσταση των μονάδων του South Pars

Με γοργό ρυθμό προχωρά η αποκατάσταση των μονάδων στο κοίτασμα φυσικού αερίου στο South Pars (Νότιο Παρς) του Ιράν που υπέστησαν ζημιές από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Συγκροτήματος Φυσικού Αερίου Νότιου Παρς, Γκολαμαμπάς Χοσεϊνί.

«Η διαδικασία ανοικοδόμησης και αναβάθμισης των μονάδων που υπέστησαν ζημιές άρχισε από τις πρώτες ημέρες μετά την επίθεση του εχθρού, με στήριξη στις εγχώριες δυνατότητες, και σήμερα, χάρη στις προσπάθειες των ειδικών και των εργαζομένων της βιομηχανίας φυσικού αερίου, η υλοποίηση αυτών των έργων προχωρά με ρυθμό που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα σχέδια», δήλωσε ο Χοσεϊνί σύμφωνα με το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν, μεταδίδει το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim.

Ο Χοσεϊνί χαρακτήρισε την εγχώρια ανάπτυξη τεχνικών διαδικασιών και τη μέγιστη δυνατή χρήση εξοπλισμού και προϊόντων εγχώριας κατασκευής ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας αυτών των έργων.

«Η αξιοποίηση των εγχώριων δυνατοτήτων και της τεχνικής γνώσης των Ιρανών ειδικών, πέραν της επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Συγκροτήματος Φυσικού Αερίου Νότιου Παρς υπογράμμισε επίσης τη σημασία της διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας.

«Παράλληλα με τις συνεχείς προσπάθειες των εργαζομένων της βιομηχανίας φυσικού αερίου για τη διατήρηση της σταθερότητας της παραγωγής και την εξασφάλιση της ενέργειας, η συνεργασία των πολιτών και η τήρηση του προτύπου κατανάλωσης μπορούν να διαδραματίσουν αποτελεσματικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του ενεργειακού δικτύου της χώρας και στη συνέχιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς», πρόσθεσε.

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Πηγή: skai.gr

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