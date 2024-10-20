Νέα απόπειρα εισόδου ενόπλων από την Ιορδανία στο έδαφος του Ισραήλ

Νέα απόπειρα εισόδου από την Ιορδανία στο έδαφος του Ισραήλ, «τρομοκρατών», όπως τους αποκαλεί ο IDF, σημειώθηκε σήμερα.

Στρατιώτες του IDF συνέλαβαν 4 υπόπτους οπλισμένους με τουφέκια M16 και πυρομαχικά στην περιοχή Nabi Musa στην κοιλάδα του Ιορδάνη, κατόπιν αναφορών σχετικά με ύποπτη δραστηριότητα, όπως ανέφεραν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF).

«Οι τρομοκράτες και ο οπλισμός που εντοπίστηκε μεταφέρθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας», δηλώνουν οι ίδιες πηγές και τονίζεται πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγα 24ωρα επεισόδια είχαν σημειωθεί στα σύνορα Ιορδανίας - Ισραήλ όταν ο ισραηλινός στρατός εντόπισε «έναν αριθμό τρομοκρατών», όπως τους αποκάλεσε, που διέσχισαν τα σύνορα από την Ιορδανία και εισήλθαν στο Ισραήλ, νότια της περιοχής της Νεκράς Θάλασσας.

Οι «τρομοκράτες» άνοιξαν πυρ εναντίον των ισραηλινών δυνάμενων και ο ισραηλινός στρατός εξουδετέρωσε δύο από αυτούς.

Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι της Ιορδανίας ανακοίνωσαν τότε ότι οι δύο ένοπλοι άνδρες που πέρασαν στο Ισραήλ και σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό ήταν μέλη της αδελφότητας.

