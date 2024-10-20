O πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επανέλαβε όσα είπε δημοσίως: Το Ισραήλ λαμβάνει υπόψη του τα θέματα που εγείρει η αμερικανική διοίκηση, όμως, εντέλει, θα λάβει τις αποφάσεις του με βάση τα εθνικά του συμφέροντα», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
