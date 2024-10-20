Γερμανία: Λίβυος σχεδίαζε ένοπλη επίθεση εναντίον της πρεσβείας του Ισραήλ

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν πως απέτρεψαν ένα σχέδιο επίθεσης εναντίον της πρεσβείας του Ισραήλ στο Βερολίνο, με τον ύποπτο, έναν Λίβυο που βαρύνεται με υποψίες ότι έχει διασυνδέσεις με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, να παρουσιάζεται σήμερα ενώπιον ενός δικαστή στην Καρλσρούη.

Όπως γράφει η Bild, ο Λίβυος έφθασε στη Γερμανία τον Νοέμβριου του 2022 και κατέθεσε ένα αίτημα ασύλου, το οποίο απορρίφθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 2023.

Ο ύποπτος, που έχει κατονομαστεί από τη δικαιοσύνη ως Ομάρ Α., κατηγορείται ότι σχεδίασε μία «επίθεση με ισχυρό μιντιακό αντίκτυπο με πυροβόλα όπλα» εναντίον της ισραηλινής αντιπροσωπείας στη γερμανική πρωτεύουσα, έγινε σήμερα γνωστό από την ομοσπονδιακή εισαγγελία σε ένα δελτίο Τύπου, αφότου ανακοίνωσε χθες το βράδυ τη σύλληψη αυτού του άνδρα.

Ο Λίβυος, ηλικίας 28 ετών σύμφωνα με τον Τύπο, συνελήφθη στην οικία του στο Μπερνάου, μια γειτονική στο Βερολίνο κοινότητα, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας, με τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων.

Ο Ομάρ Α. βαρύνεται με υποψίες ότι ήταν «ένας υποστηρικτής της ιδεολογίας του Ισλαμικού Κράτους», σύμφωνα με την εισαγγελία και «είχε επαφές με ένα μέλος του Ισλαμικού Κράτους σε μία υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων», προκειμένου να σχεδιάσει την επίθεσή του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, οι γερμανικές αρχές κινητοποιήθηκαν χάρη σε μια πληροφορία ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Η υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε σήμερα «την αυξημένη απειλή της ισλαμιστικής, αντισημιτικής και αντι-ισραηλινής βίας»

Από την πλευρά του, ο πρέσβης του Ισραήλ στο Βερολίνο Ρον Πρόσορ ευχαρίστησε τις γερμανικές αρχές «που εγγυήθηκαν την ασφάλεια της πρεσβείας μας» σε ένα μήνυμα που ανήρτησε χθες το βράδυ στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές διεξήγαγαν έρευνες σε ένα δεύτερο διαμέρισμα χθες στο κρατίδιο Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία (δυτικά), σύμφωνα με την εισαγγελία. Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του Τύπου, πρόκειται για την οικία ενός θείου του υπόπτου, στην οποία θα ήθελε να κρυφτεί εκείνος μετά την επίθεση, προτού εγκαταλείψει τη γερμανική επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

