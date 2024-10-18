Την «εξουδετέρωση» δύο ενόπλων που μπήκαν στο ισραηλινό έδαφος από την Ιορδανία, νότια της Νεκράς Θάλασσας, ανακοίνωσαν οι IDF.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, στρατιώτες των IDF αναγνώρισαν «έναν αριθμό τρομοκρατών» που πέρασαν από την Ιορδανία στο ισραηλινό έδαφος, νότια της Νεκράς Θάλασσας.

Στρατεύματα των IDF εστάλησαν στο σημείο και δύο τρομοκράτες που άνοιξαν πυρ προς τα στρατεύματα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις.

Τα στρατεύματα πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.