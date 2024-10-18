Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

IDF: Νεκροί δύο ένοπλοι που προσπάθησαν να μπουν στο Ισραήλ από την Ιορδανία

Απόπειρα διείσδυσης ενόπλων στο Ισραήλ από την Ιορδανία - Εξουδετερώθηκαν οι δύο από τους IDF, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν

IDF

Την «εξουδετέρωση» δύο ενόπλων που μπήκαν στο ισραηλινό έδαφος από την Ιορδανία, νότια της Νεκράς Θάλασσας, ανακοίνωσαν οι IDF.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, στρατιώτες των IDF αναγνώρισαν «έναν αριθμό τρομοκρατών» που πέρασαν από την Ιορδανία στο ισραηλινό έδαφος, νότια της Νεκράς Θάλασσας.

Στρατεύματα των IDF εστάλησαν στο σημείο και δύο τρομοκράτες που άνοιξαν πυρ προς τα στρατεύματα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις.

Ισραήλ

Τα στρατεύματα πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή. 

IDF

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: IDF Ισραήλ Ιορδανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark