Η λιβανική ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως εκτόξευσε σήμερα μια «σημαντική ομοβροντία ρουκετών» εναντίον μιας στρατιωτικής βάσης κοντά στην πόλη Σαφέντ, στο βόρειο Ισραήλ, την ώρα που τρεις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στους πρωινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ προχώρησαν στη ρίψη μιας «σημαντικής ομοβροντίας ρουκετών» εναντίον αυτής της βάσης ανατολικά της Σαφέντ, «ως απάντηση στις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού εναντίον χωριών και κατοικιών» στον Λίβανο, είπε η φιλοΐρανική οργάνωση.

Είναι η έβδομη φορά που η Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει ότι στοχοθέτησε τη Σαφέντ και τα περίχωρά της σε διάστημα 2 ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

