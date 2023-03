Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τον Πούτιν: Το βίντεο - μήνυμα με μαχητικά να συνοδεύουν βομβαρδιστικά B-52

Εικόνες Ψυχρού Πολέμου βιώνει ξανά η ανθρωπότητα. Μετά το βίντεο ντοκουμέντο που έδειξε την αναχαίτιση ενός ζεύγους αμερικανικών βομβαρδιστικών B-52s Stratofortress με πυρηνική ικανότητα από ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος SU-35 τη Δευτέρα πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, το ΝΑΤΟ κάνει «επίδειξη δύναμης», προειδοποιώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με τρία μαχητικά αεροσκάφη της Συμμαχίας (από Ισπανία, Ιταλία και Ρουμανία) να συνοδεύουν ζεύγος Β-52.



Η Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ ανέφερε στο Twitter ότι «τα B-52 εκπαιδεύονται με τις Συμμαχικές Πολεμικές Αεροπορίες κατά τη διάρκεια της αποστολής τους ενισχύοντας την ευρωατλαντική μας συνεργασία» εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην περιοχή.



Το βίντεο αναρτήθηκε μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Ρωσία, την οποία περιέγραψε ως «ταξίδι φιλίας, συνεργασίας και ειρήνης», ενώ επέκρινε την Ουάσιγκτον για την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία κατά την επιστροφή του στο Πεκίνο.

Get a cockpit view of the @usairforce 🇺🇸B-52 Stratofortress bombers working with @NATO Allies 🇷🇴🇮🇹🇪🇸 during a recent mission over Europe



The B-52s are training with Allied Air Forces during their BTF mission strengthening our Euro-Atlantic partnership#StrongerTogether pic.twitter.com/i1JknUUFqt