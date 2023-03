Σφοδρή αμμοθύελλα πλήττει το Πεκίνο - Στα ύψη η ατμοσφαιρική ρύπανση (Βίντεο)

Σφοδρή αμμοθύελλα «σαρώνει» το Πεκίνο το οποίο έχει καλυφθεί με ένα πυκνό νέφος σκόνης εκτινάσσοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση σε επικίνδυνα επίπεδα, όπως ανακοίνωσε η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία.

Σύμφωνα με το CNN, οι Αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες να μη βγουν για άσκηση και άλλες δραστηριότητες, ενώ κάλεσαν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κινούνται σε χαμηλές ταχύτητες, λόγω περιορισμένης ορατότητας.

A severe sandstorm has swept across Beijing and northern China, blanketing the region in thick clouds of orange dust, as air pollution soars off the charts. https://t.co/hcI5W0ukEi pic.twitter.com/EGKVrawEJx