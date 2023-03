Άγνωστος πίνακας του Τζάκσον Πόλοκ βρέθηκε στη Βουλγαρία, σε διεθνή επιχείρηση

Ένα έργο άγνωστο μέχρι σήμερα του διάσημου αμερικανού καλλιτέχνη Τζάκσον Πόλοκ (Jackson Pollock) ανακάλυψε στη Βουλγαρία η αστυνομία που ερευνά τα διεθνή κυκλώματα λαθρεμπορίου έργων τέχνης, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Το έργο ενδέχεται να έχει αξία έως και 50 εκατομμύρια ευρώ, όπως μετέδωσε η Εθνική Ραδιοφωνία της χώρας επικαλούμενη ειδικούς.

Ο Πόλοκ, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κινήματος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού κατά τις δεκαετίες του '40 και του '50, φημιζόταν για την τεχνική του dripping. Κατά την τεχνική αυτή ο Πόλοκ τοποθετούσε στο έδαφος τον καμβά και έσταζε με χαοτικό τρόπο τη μπογιά πάνω του.

Η καλλιτεχνική πορεία του Τζάκσον Πόλοκ διακόπηκε απότομα, καθώς σκοτώθηκε το 1956 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και ενώ, σύμφωνα με πολλές ενδείξεις, οδηγούσε μεθυσμένος.

Στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής επιχείρησης συνελήφθησαν πολλά άτομα, περιλαμβανομένων βούλγαρων πολιτών, μετέδωσε χθες το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Το πρακτορείο δεν έδωσε περιγραφή του πίνακα ή άλλες πληροφορίες σχετικά με το έργο τέχνης.

"Πρόκειται για μια διεθνή επιχείρηση με τη συμμετοχή της Europol, της Ελλάδας και άλλων χωρών", δήλωσε ο Πέταρ Τοντόροφ, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Novinite.

