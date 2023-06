Απωθήσαμε ουκρανικές επιθέσεις στο Ντονέτσκ και την Ζαπορίζια, λέει η Ρωσία - Ανακατάληψη και 4ου χωριού ανακοίνωσε η Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι απώθησε απόπειρες επίθεσης από τις ουκρανικές δυνάμεις στις περιοχές του Ντονέτσκ και της Ζαπορίζια και ότι χτύπησε στόχους με πυραυλικά πλήγματα υψηλής ακρίβειας, που εξαπολύθηκαν από τη θάλασσα.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα στρατεύματά της ανακατέλαβαν και τέταρτο χωριό από τις ρωσικές δυνάμεις σε ένα σύμπλεγμα οικισμών στα νοτιοανατολικά, μία ημέρα αφού ανέφερε τα πρώτα μικρά κέρδη στην πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή της.

The Armed Forces of #Ukraine liberated the village of Storozhevoe in the #Donetsk region. pic.twitter.com/8iGHwoiB2H