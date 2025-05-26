ΝΑΤΟ: Αισιόδοξος ο Ρούτε για συμφωνία 5% στις αμυντικές δαπάνες στη σύνοδο της Χάγης

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει πως τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας θα συμφωνήσουν σε έναν ευρύ στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 5% του ΑΕΠ κατά τη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί στη Χάγη τον επόμενο μήνα.
«Υποθέτω ότι στη Χάγη θα συμφωνήσουμε σε έναν υψηλό στόχο για τις αμυντικές δαπάνες, που θα φτάνει συνολικά στο 5%», δήλωσε ο Ρούτε στη διάρκεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στο Ντέιτον.
«Ας πούμε ότι αυτό το 5% - χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες για το πώς θα κατανέμεται - θα είναι σημαντικά πάνω από 3% για τις καθαρά στρατιωτικές δαπάνες, και το υπόλοιπο θα αφορά δαπάνες που σχετίζονται ευρύτερα με την άμυνα», πρόσθεσε.
- Η ευρωπαϊκή πόλη που ζητά από τους τουρίστες της να σταματήσουν να κλέβουν... λιθόστρωτα από τους δρόμους της
- Έκλεισαν οι κάλπες για τις δημοτικές εκλογές στην Ιταλία: Προβάδισμα της αντιπολίτευσης δείχνουν τα exit poll
- Η Κομισιόν και οι εθνικές αρχές καλούν το SHEIN να σεβαστεί τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.