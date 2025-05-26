ΝΑΤΟ: Αισιόδοξος ο Ρούτε για συμφωνία 5% στις αμυντικές δαπάνες στη σύνοδο της Χάγης

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει πως τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας θα συμφωνήσουν σε έναν ευρύ στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 5% του ΑΕΠ κατά τη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί στη Χάγη τον επόμενο μήνα.

«Υποθέτω ότι στη Χάγη θα συμφωνήσουμε σε έναν υψηλό στόχο για τις αμυντικές δαπάνες, που θα φτάνει συνολικά στο 5%», δήλωσε ο Ρούτε στη διάρκεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στο Ντέιτον.

«Ας πούμε ότι αυτό το 5% - χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες για το πώς θα κατανέμεται - θα είναι σημαντικά πάνω από 3% για τις καθαρά στρατιωτικές δαπάνες, και το υπόλοιπο θα αφορά δαπάνες που σχετίζονται ευρύτερα με την άμυνα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.