Στις 3 το απόγευμα (ώρα Ιταλίας) έκλεισαν τα εκλογικά τμήματα στους 126 δήμους της Ιταλίας όπου χθες και σήμερα οι πολίτες κλήθηκαν να προσέλθουν στις κάλπες για την ανανέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε ό,τι αφορά τις τέσσερις πρωτεύουσες περιφερειών (τη Γένοβα, τη Ραβένα, τη Ματέρα και τον Τάραντα) σύμφωνα με τα exit poll, καταγράφεται υπεροχή των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, με κύριο κορμό την κεντροαριστερά.

Στη Γένοβα και τη Ραβένα οι κεντροαριστεροί υποψήφιοι ξεπερνούν το όριο του 50% και εκλέγονται δήμαρχοι ενώ, σύμφωνα πάντα με τα exit poll, στην Ματέρα και τον Τάραντα της Κάτω Ιταλίας θα πρέπει να διεξαχθεί και δεύτερος γύρος σε δυο εβδομάδες.

Στη Γένοβα, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης (Δημοκρατικό Κόμμα, Ζωντανή Ιταλία, Πέντε Αστέρια, Ιταλική Αριστερά με τους οικολόγους και το κόμμα Δράση) αποφάσισαν να στηρίξουν την πρώην αθλήτρια και αντιπρόεδρο της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σίλβια Σάλις.

Στη Ραβένα, εκτός θεαματικών ανατροπών η καταμέτρηση αναμένεται να επιβεβαιώσει την εκλογή ως δημάρχου του Αλεσάντρο Μπαρατόνι, περιφερειακού γραμματέα του «Δημοκρατικού Κόμματος», ο οποίος είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη των Πέντε Αστέρων και της Ιταλικής Αριστεράς με τους οικολόγους.

Η συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές αυτές εκλογές ήταν της τάξης του 54,4%.

Πηγή: skai.gr

