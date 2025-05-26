Η Κομισιόν και οι εθνικές αρχές καλούν το SHEIN να σεβαστεί τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών

Μετά από συντονισμένη έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC) των εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών (δίκτυο ΣΠΚ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησαν σήμερα στη διαδικτυακή αγορά / ηλεκτρονικό έμπορο λιανικής SHEIN ορισμένες πρακτικές της εν λόγω πλατφόρμας που παραβιάζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία των καταναλωτών. Το δίκτυο ΣΠΚ έδωσε εντολή στο SHEIN να ευθυγραμμίσει τις πρακτικές αυτές με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Το SHEIN επί του παρόντος είναι αντικείμενο έρευνας και έχει κληθεί να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες στο δίκτυο ΣΠΚ.

Η έρευνα καλύπτει ευρύ φάσμα πρακτικών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι καταναλωτές όταν πραγματοποιούν αγορές στο SHEIN και οι οποίες παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ψευδών εκπτώσεων και των πωλήσεων υπό πίεση. Επιπλέον, το δίκτυο ΣΠΚ ζήτησε πληροφορίες από το SHEIN για να αξιολογήσει τη συμμόρφωσή του και με άλλες υποχρεώσεις βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

Το SHEIN έχει πλέον προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσει στα πορίσματα του δικτύου ΣΠΚ και να προτείνει δεσμεύσεις σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσει τα εντοπισθέντα ζητήματα που αφορούν τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Ανάλογα με την απάντηση του SHEIN, το δίκτυο ΣΠΚ μπορεί να ξεκινήσει διάλογο με την εταιρεία. Εάν το SHEIN δεν αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που εξέφρασε το δίκτυο ΣΠΚ, οι εθνικές αρχές μπορούν να λάβουν μέτρα επιβολής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Μεταξύ αυτών των μέτρων περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιβολής προστίμων με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών του SHEIN στο εκάστοτε κράτος μέλος της ΕΕ.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.