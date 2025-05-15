Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι το Βερολίνο στηρίζει την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους.
«Φυσικά θα μιλήσουμε ξανά για το θέμα σήμερα», επεσήμανε ο Βάντεφουλ από την Αττάλεια της Τουρκίας όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ.
Ο Γερμανός υπουργός σημείωσε ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του Τραμπ ότι αυτή η μεγάλη αύξηση στις αμυντικές δαπάνες είναι απαραίτητη, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ.
Η Ουάσινγκτον έχει ζητήσει από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ να συμφωνήσουν κατά την επόμενη σύνοδο της Συμμαχίας τον Ιούνιο να αυξήσουν στο 5% του ΑΕΠ τους τις αμυντικές τους δαπάνες.
Αυτή τη στιγμή οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευθεί να δαπανούν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, αν και δεν έχουν πετύχει όλες τον στόχο αυτόν.
Οι αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε λίγο πάνω από το 2% του ΑΕΠ της. Την προηγούμενη εβδομάδα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει ότι κάθε επιπλέον ποσοστιαία μονάδα ισοδυναμεί με ετήσιο κόστος 45 δισεκ. ευρώ για το Βερολίνο.
