Την ανάγκη άσκησης πίεσης στη Ρωσία με στόχο την εξασφάλιση «μιας δίκαιης ειρήνης» επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα.

«Είναι σημαντικό να υπάρχει συντονισμός στις αποφάσεις. Έτσι θα έχουν αποτέλεσμα οι κυρώσεις. Χωρίς πίεση στη Μόσχα, δεν μπορεί να επιτευχθεί μια δίκαιη ειρήνη. Όλοι το καταλαβαίνουν αυτό», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Ουκρανός ηγέτης καλεί τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας τις τελευταίες δύο ημέρες να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν τη Δευτέρα η οποία δεν απέφερε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να άλλαξε στάση μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πούτιν, αποφεύγοντας να επαναλάβει τις επίμονες μέχρι τότε αναφορές τους για μια άνευ όρων 30ήμερη εκεχειρία, η οποία ήλπιζε ότι θα αποτελούσε την αφετηρία για τις μακροχρόνιες και επίπονες, όπως έχει πει, ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ο πόλεμος, τον οποίο παλαιότερα ο ίδιος είχε υποσχεθεί να τερματίσει σε 24 ώρες, δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα των ΗΠΑ - ένα μήνυμα που αφήνει την Ουκρανία ευάλωτη και τους συμμάχους της προβληματισμένους.



