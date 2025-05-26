Σε κάθε ταξίδι σχεδόν επιβάλλεται να πάρει ένας τουρίστας κάποιο σουβενίρ από το αγαπημένο του μέρος. Όμως, οι τουρίστες στη γραφική πόλη της Μπριζ του Βελγίου φαίνεται πως το παρακάνουν και αντί για ένα κουτί με βελγικά σοκολατάκια επιλέγουν να πάρουν... λιθόστρωτα.

Οι Αρχές της πόλης απευθύνουν έκκληση στους τουρίστες να σταματήσουν να κλέβουν λιθόστρωτα από τους μεσαιωνικούς δρόμους της, που είναι αναγνωρισμένοι από την UNESCO.

Ο τοπικός πολιτικός, Φράνκι Ντέμον λέει ότι περίπου 50 έως 70 λιθόστρωτα εξαφανίζονται ανά μήνα — ακόμη περισσότερα κατά την περίοδο αιχμής — και αυτό κοστίζει 200 ​​ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για την αντικατάστασή τους και την αποκατάσταση των ζημιών.

«Ενώ κάποιοι μπορεί να το θεωρούν ακίνδυνο ή ιδιόρρυθμο, οι συνέπειες είναι σοβαρές», δήλωσε ο Ντέμον στο CNN. «Η αφαίρεση των λιθόστρωτων αποτελεί σαφή κίνδυνο για την ασφάλεια τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Οι πέτρες που λείπουν ή χαλαρώνουν δημιουργούν κινδύνους αφού μπορεί κάποιος να σκοντάψει και οι εργαζόμενοι της πόλης πρέπει συχνά να αποστέλλονται για να πραγματοποιήσουν επισκευές».

«Πρόκειται για μια ιδιότροπη χειρονομία, που υπογραμμίζει την έλλειψη σεβασμού για την κοινή μας κληρονομιά», είπε ο Ντέμον.

«Ζητάμε απλώς σεβασμό. Το να περπατάς στην Μπριζ σημαίνει να διασχίζεις αιώνες ιστορίας», είπε ο Ντέμον. «Αυτά τα λιθόστρωτα δεν είναι απλώς κομμάτια πέτρας — είναι μέρος της ψυχής της πόλης μας. Προτρέπουμε τους επισκέπτες να απολαύσουν την Μπριζ, αλλά να αφήσουν την ομορφιά της ανέπαφη για τους άλλους».

Όπως η Βενετία, η Βαρκελώνη και άλλες ιστορικές ευρωπαϊκές πόλεις, η Μπριζ δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τον υπερτουρισμό.

Το 2019, η πόλη ψήφισε να μειώσει τον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων που θα επιτρεπόταν να δέσουν στο κοντινό λιμάνι του Zeebrugge και τερμάτισε τις εκστρατείες προώθησης του τουρισμού σε κοντινούς προορισμούς όπως το Παρίσι.

Πηγή: skai.gr

