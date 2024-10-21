Τρισδιάστατη απεικόνιση που δείχνει μια από τις αποθήκες του Nasrallah, η οποία χρησιμεύει ως κεντρική οικονομική εγκατάσταση για την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και χτίστηκε κάτω από το νοσοκομείο Al-Sahel, καταγράφεται σε βίντεο των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων.

Εκπρόσωπος των IDF, αντιναύαρχος Daniel Hagari: «Υπάρχουν εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και μετρητά στο καταφύγιο του Hassan Nasrallah. Πού βρίσκεται το καταφύγιο; Ακριβώς κάτω από το νοσοκομείο Al-Sahel - στην καρδιά της Βηρυτού».

Σε παρόμοιο βίντεο, απεικονίζεται το χτύπημα των IDF στα κέντρα διοίκησης και τις οικονομικές εγκαταστάσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Τα χρήματα χρησίμευαν στη χρηματοδότηση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο στρατός προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και νέα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ «τις επόμενες ώρες». «Θα συνεχίσουμε (…) να πλήττουμε στόχους της Χεζμπολάχ παντού στον Λίβανο, όπως στη Βηρυτό και τη Νταχιέ», είπε ο Χαγκάρι, αναφερόμενος στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας, που θεωρούνται προπύργιο της οργάνωσης.

