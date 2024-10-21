Μελόνι: Nομοθετικό διάταγμα για το δικαστικό μπλόκο στους αιτούντες άσυλο

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης Μελόνι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό, η Ιταλίδα πρωθυπουργός παρουσίασε προς έγκριση, νομοθετικό διάταγμα το οποίο στο εξής θα καθορίζει ποιές είναι οι ασφαλείς χώρες προέλευσης των μεταναστών.

Στόχος της Τζόρτζια Μελόνι είναι, με τον τρόπο αυτό, να ξαναρχίσουν το Ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό και η Ακτοφυλακή να μεταφέρουν αιτούντες άσυλο στα δύο κλειστά ιταλικά κέντρα στη βόρεια Αλβανία.

Ως γνωστόν, την περασμένη Παρασκευή το δικαστήριο της Ρώμης αποφάσισε ότι οι 12 μετανάστες που βρίσκονταν στα κέντρα αυτά θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ιταλία διότι δεν προέρχονταν από πλήρως ασφαλείς χώρες.

Μένει να διαπιστωθεί αν θα υπάρξουν προσφυγές κατά του νέου μέτρου της κυβέρνησης Μελόνι και ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσει η ιταλική δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.