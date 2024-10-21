Η πόλωση που χαρακτηρίζει αυτές τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ οδηγείται στα άκρα λόγω της πάγιας τακτικής του Ντόναλντ Τραμπ να σοκάρει και εγείρει πλέον ανησυχίες για το τι πρόκειται να ακολουθήσει εάν εκλεγεί πρόεδρος σε 15 ημέρες.

Η ακραία ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ αναδεικνύει το διακύβευμα αυτών των εκλογών με το προεκλογικό κλίμα για πολλούς να αποτελεί προάγγελο ενός διαταραγμένου πολιτικού σκηνικού που θα ακολουθήσει με μία δεύτερη θητεία του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN, η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις και το επιτελείο της επιδιώκουν να αναδείξουν την ακραία και πολλές φορές χυδαία συμπεριφορά του Τραμπ προκειμένου να θέσουν το δίλημμα στους ψηφοφόρους για όσα διακυβεύονται εάν επανέλθει στην προεδρία ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος.

Καθώς ο Τραμπ ακυρώνει τις κατ' ιδίαν συνεντεύξεις και επιδίδεται σε περίεργες δημόσιες εμφανίσεις, οι Δημοκρατικοί τον κατηγορούν για αστάθεια» και γνωστική έκπτωση, χρησιμοποιώντας την ίδια κριτική που χρησιμοποίησε κάποτε ο ίδιος εναντίον του προέδρου Τζο Μπάιντεν .

Ο πρώην πρόεδρος αυτό το Σαββατοκύριακο χαρακτήρισε τη Χάρις ως έναν «σκ…» αντιπρόεδρο, ενώ στη διάρκεια μίας συγκέντρωσης αναφέρθηκε στην ανατομία του θρύλου του γκολφ Άρνολντ Πάλμερ και δικαιολόγησε την προηγούμενη απειλή του να χρησιμοποιήσει τον στρατό εναντίον του «εσωτερικού εχθρού».

Ωστόσο, παρά την ακραία ρητορική του και με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν μάχη στήθος με στήθος, ο Τραμπ παραμένει ισχυρός στην προεδρική κούρσα.

Μάλιστα, φαίνεται να κερδίζει το πλεονέκτημα στο ερώτημα για το ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι ψηφοφόροι για τη διαχείριση των υψηλών τιμών για τη στέγαση, τα είδη πρώτης ανάγκης και για τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Ο Λευκός Οίκος απέτυχε να τον εξουδετερώσει πολιτικά και στα δύο αυτά ζητήματα. Οι αξιωματούχοι επέμεναν επανειλημμένα ότι ο αυξανόμενος πληθωρισμός στις αρχές της θητείας του Μπάιντεν ήταν «παροδικός» και ότι η οικονομία ήταν υγιής ακόμη και όταν εκατομμύρια Αμερικανοί πλήττονταν. Ομοίως, εκπρόσωποι της κυβέρνησης απέφευγαν να αντιμετωπίσουν ως «κρίση» τον αυξανόμενο αριθμό των συνοριακών διελεύσεων, παρόλο που το σύστημα ασύλου είχε κορετσεί.

Οι διελεύσεις μεταναστών και ο πληθωρισμός έχουν μειωθεί σημαντικά πλέον, αλλά η πολιτική ζημιά μπορεί να έχει γίνει. Και οι ψηφοφόροι του Τραμπ εξακολουθούν να τον θεωρούν ως μία έκφραση της απογοήτευσής τους απέναντι σε ένα πολιτικό και οικονομικό σύστημα που πιστεύουν ότι τους έχει εξυπηρετήσει ελάχιστα.

Το πιο ανησυχητικό από τα πρόσφατα σχόλια του Τραμπ είναι οι προτάσεις του ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον αμερικανικό στρατό ή την Εθνοφρουρά ενάντια στον «εσωτερικό εχθρό», ρητορική που παραπέμπει σε αυταρχικούς ηγέτες. Όταν ρωτήθηκε ποιον εννοούσε, ο Τραμπ έχει αναφερθεί πολλές φορές στη βουλευτή της Καλιφόρνια των Δημοκρατικών, Νάνσι Πελόζι, και τον Άνταμ Σιφ, ο οποίος ήταν βασικός παράγοντας στην πρώτη παραπομπή του Τραμπ.

Όμως ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον επέμεινε στην «Κατάσταση της Ένωσης» ότι ο Τραμπ αναφερόταν συγκεκριμένα σε «ληστρικές συμμορίες επικίνδυνων, βίαιων ανθρώπων που καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία και απειλούν άλλους Αμερικανούς πολίτες», ακόμη και όταν ο δημοσιογράφος του CNN έπαιξε ζωντανά τη δήλωση που αναφερόταν συγκεκριμένα στον Σιφ και την Πελόζι. Και σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε στο «MediaBuzz» του Fox αργότερα την Κυριακή, ο πρώην πρόεδρος κατέστησε για άλλη μια φορά σαφές το τι ακριβώς εννοούσε όταν ερωτηθείς σχετικά είπε ότι «φυσικά» ο Σιφ είναι εχθρός.

Όπως αναφέρει στην ανάλυσή του το αμερικανικό δίκτυο, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς περιστάσεις κατά τις οποίες ένας πρόεδρος των ΗΠΑ θα έστρεφε τις δυνάμεις των ΗΠΑ σε εσωτερικούς αντιπάλους και ακόμη πιο δύσκολο ότι σε αυτό το εγχείρημα θα συμμετείχαν αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό και οι ανώτεροί τους.

Ωστόσο, από μόνο του το γεγονός ότι ένας υποψήφιος πρόεδρος, ο οποίος φαίνεται να έχει πιθανότητες 50-50 να κερδίσει, μιλά με τέτοιους όρους, πρόκειται για ένα ακόμη ταμπού που ξεπέρασε ο Τραμπ. Η όλη κατάσταση καταδεικνύει ότι οι φόβοι για τη δεύτερη θητεία του δεν είναι υπερβολικοί. Οι δηλώσεις Τραμπ δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο γεγονός. Ορκίστηκε να αφιερώσει μια δεύτερη θητεία σε «αντίποινα» και να χρησιμοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να ερευνήσει τους εχθρούς του. Και μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι οι πρόεδροι έχουν σημαντική ασυλία για επίσημες πράξεις ενίσχυσε την εσφαλμένη άποψη του Τραμπ ότι οι πρόεδροι έχουν σχεδόν την απόλυτη εξουσία.

Ερωτήματα για τη γνωστική του ικανότητα

Ορισμένα από τα σχόλια και τη συμπεριφορά του πρώην προέδρου έδωσαν επίσης ένα επιχείρημα στους αντιπάλους του να αμφισβητήσουν την ικανότητά του να υπηρετήσει ως πρόεδρος και να αναδείξουν τη διαφορά ανάμεσα σε εκείνον και τη Χάρις, που έκλεισε τα 60 την Κυριακή.

Μετά από μια συνέντευξη στην Οικονομική Λέσχη του Σικάγο την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, η κατανόηση των γεγονότων και της οικονομικής λογικής του πρώην προέδρου αμφισβητήθηκε καθώς πάσχιζε να επικεντρωθεί. Το θέαμα έθεσε υπό αμφισβήτηση την ικανότητα του Τραμπ να χειρίζεται περίπλοκα ζητήματα στο Οβάλ Γραφείο και ειδικά κατά τη διάρκεια μιας κρίσης εθνικής ασφάλειας.



Το Σάββατο, ξεκίνησε μία συγκέντρωση στο Λάτρομπ της Πενσυλβάνια, μιλώντας εκτενώς για τον Πάλμερ, ο οποίος μεγάλωσε στην πόλη και πέθανε το 2016. Τελείωσε την αναφορά του με μια πρόστυχη περιγραφή για τα γεννητικά όργανα του αείμνηστου παίκτη του γκολφ. Ο Πάλμερ μνημονεύεται από τους θαυμαστές του ως η επιτομή της κλάσης και του αθλητισμού και η αναφορά του Τραμπ να τον επικαλεστεί με τέτοιο τρόπο ήταν κακόγουστη.

Στην ίδια προεκλογική συγκέντρωση, ο Ρεπουμπλικάνος προέβη σε ένα νέο μπαράζ προσβολών κατά της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Κάμαλα Χάρις.

«Πρέπει να πείτε στην Κάμαλα Χάρις πως υπομείνατε αρκετά, ότι δεν μπορείτε άλλο (...). Ότι είσαι σκατένια αντιπρόεδρος, η χειρότερη αντιπρόεδρος, Κάμαλα, απολύεσαι, πάρε δρόμο, φύγε από ’δω», είπε ο μεγιστάνας.

Σε ένα podcast που μεταδόθηκε την προηγούμενη μέρα, ο Τραμπ εκμυστηρεύτηκε την έκπληξή του που ο πρώην μεγιστάνας του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν, που καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις καταστράφηκε. Χρησιμοποίησε τη λέξη «schlonged», έναν άσεμνο όρο που αναφέρεται στο ανδρικό μόριο, λέξη που άφησε έκπληκτους τους ακροατές και θεατές του podcast.

Η Χάρις είναι μια «αποτυχία που έχει λιγότερη ενέργεια από ένα κουνέλι», τόνισε επίσης την περασμένη εβδομάδα.

Και, ξανά, η Χάρις είναι «τρελή», «ατημέλητη» ή ακόμα ένα «πραγματικό απόβρασμα», νωρίτερα.

Αγγίζοντας και περιπαίζοντας διαρκώς με τις άκρες της ευτέλειας, ο πρώην μεγιστάνας των ακινήτων χρησιμοποιεί διάφορες τακτικές: κάποιες φορές αναδημοσιεύει σοκαριστικές ή ρατσιστικές αναρτήσεις στο μέσο κοινωνικής του δικτύωσης.

Το ίδιο κάνει και σε συγκεντρώσεις, επαναλαμβάνοντας ύβρεις που εκτοξεύονται από το κοινό του. Ή ισχυρίζεται ότι δεν εγκρίνει προσβολές που προφέρονται από άτομα στα οποία αναφέρεται ούτως ή άλλως.

Σε πολλές περιπτώσεις, άφησε να εννοηθεί ξεκάθαρα ότι η Χάρις επωφελήθηκε στην επαγγελματική της καριέρα και σταδιοδρομία λόγω της σχέσης της εκείνη την εποχή με τον πρώην δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Γουίλι Μπράουν.

Αναδημοσίευσε μάλιστα ένα βίντεο που άφηνε υπόνοιες ότι η Δημοκρατική υποψήφια πρόεδρος πέρασε μέρος της ζωής της στα γόνατά της, κάνοντας στοματικό σεξ.

Ο Τραμπ δεν ήταν ποτέ εγκρατής στον τρόπο που μιλά. Σε ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας ένα μήνα πριν τις προεδρικές εκλογές του 2016 καυχιόταν ότι χρησιμοποιεί τη διασημότητά του για να «πιάνει (τις γυναίκες) από το μ....».

Και πάντα του άρεσε να δίνει στους αντιπάλους του ταπεινωτικά παρατσούκλια, από "Χίλαρι-η-απατεώνισα" για τη Χίλαρι Κλίντον έως "Αλογομούρα" για τη Στόρμι Ντάνιελς, την πρώην πορνοστάρ, κατά την αρχή της ποινικής του καταδίκης στη Νέα Υόρκη.

Για τον πρώην επικεφαλής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, τον οποίο ο Τραμπ απέλυσε, είχε και για αυτόν κάτι από το "αποθεματικό" των ύβρεών του: «Αυτό το κάθαρμα».

Εντούτοις, ο Τραμπ γενικώς απέφυγε να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα ως πρόεδρος ή ακόμη και ως υποψήφιος. Αυτή η μετριοπάθεια φαίνεται να τελείωσε, πιθανώς δείχνοντας την νευρικότητα του σε μια εξαιρετικά αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση.

Στο περιβάλλον του, κάποιοι ανησυχούν ότι με αυτές τις νέες χυδαιότητες "διώχνουν" τους πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους του κόμματος, ενώ κάθε ψήφος θα μετρήσει για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.



Πηγή: skai.gr

