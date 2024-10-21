Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν σε ένα σύνολο νέων αρχών που θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Η αναθεώρηση της διοργανικής συμφωνίας πλαισίου θα ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων, θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερο διάλογο. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, θα βοηθήσει τα θεσμικά όργανα να λειτουργούν απρόσκοπτα και να προσφέρουν στους Ευρωπαίους πολίτες. Μετά την πολιτική συμφωνία, οι εργασίες σε τεχνικό επίπεδο θα ξεκινήσουν αμέσως, επισημαίνεται.

Οι πολιτικές αρχές που συμφωνήθηκαν μεταξύ της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση της αναθεώρησης της συμφωνίας πλαισίου του 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι εξής:

*Η αρχή της ίσης μεταχείρισης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο ρόλος της Επιτροπής ως έντιμου μεσολαβητή, ιδίως μέσω της διασφάλισης της ολοκληρωμένης, έγκαιρης και λεπτομερούς ροής πληροφόρησης προς το Κοινοβούλιο.

*Η ενίσχυση της πολιτικής ευθύνης της Επιτροπής με τη διασφάλιση της παρουσίας των Επιτρόπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ολομέλεια, επιτροπές).

*Η δέσμευση για πλήρη αιτιολόγηση και πληροφόρηση για τις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου οι προτάσεις της Επιτροπής βασίζονται στο άρθρο 122 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (σ.σ 1. Με την επιφύλαξη άλλων διαδικασιών που προβλέπονται στις Συνθήκες, το Συμβούλιο, με πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να θεσπίζει σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης, ιδίως εάν ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στον εφοδιασμό με ορισμένα προϊόντα, ιδίως στον τομέα της ενέργειας.

2. Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, το Συμβούλιο, με πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει να του χορηγήσει, υπό ορισμένους όρους, χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη ληφθείσα απόφαση).

*Δέσμευση για καθορισμό ενός σαφούς μηχανισμού για τη χρήση της επείγουσας/ταχείας λήψης αποφάσεων.

*Η Επιτροπή δεσμεύεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διοργανική συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και είναι έτοιμη να υποβάλει, ως μέρος του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, πρόταση για νέα Διοργανική Συμφωνία. Το ακριβές περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας θα πρέπει να συμφωνηθεί από τα τρία θεσμικά όργανα.

*Δέσμευση για διερεύνηση του τρόπου βελτίωσης της ροής πληροφοριών σχετικά με διεθνείς συμφωνίες και, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας/κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

*Προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με την Επιτροπή σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού του Κοινοβουλίου που επηρεάζουν τα δικαιώματα και τα προνόμια της Επιτροπής.

*Ενίσχυση του δικαιώματος πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου βάσει του άρθρου 225 της ΣΛΕΕ με την ενίσχυση της παρακολούθησης από την Επιτροπή στα αντίστοιχα ψηφίσματα.

*Εκσυγχρονισμός των διατάξεων για την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

