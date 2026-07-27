Βρετανία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 28χρονο για τη δολοφονία της Αν Γουίντεκομπ – Ερευνώνται πολιτικά και τρομοκρατικά κίνητρα

Η βρετανική Δικαιοσύνη απήγγειλε επίσημα κατηγορία για ανθρωποκτονία σε βάρος του 28χρονου Τζόσουα Κέρι (Joshua Kerry), ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους των Συντηρητικών Αν Γουίντεκομπ (Ann Widdecombe).

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στη Βρετανία, καθώς οι αρχές εξετάζουν εάν πίσω από την επίθεση υπήρχε πολιτικό ή ιδεολογικό κίνητρο.

Η 78χρονη πολιτικός εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της 9ης Ιουλίου στην κατοικία της στο Χέιτορ, στην περιοχή του Ντάρτμουρ, στο Ντέβον.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η θανατηφόρα επίθεση εκτιμάται ότι σημειώθηκε περίπου μία ημέρα νωρίτερα, στις 8 Ιουλίου.

Η Γουίντεκομπ είχε καλεστεί σε προγραμματισμένη τηλεοπτική συνέντευξη και δεν εμφανίστηκε, γεγονός που οδήγησε συνεργάτες της να αναζητήσουν την τύχη της, πριν εντοπιστεί νεκρή στο σπίτι της.

Ο Κέρι, κάτοικος του Ρόδεραμ στη Νότια Γιορκσάιρ, συνελήφθη στις 11 Ιουλίου, περισσότερα από 400 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του εγκλήματος.

Αρχικά κρατήθηκε ως ύποπτος για ανθρωποκτονία και στη συνέχεια ανακρίθηκε και στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, έπειτα από νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά την έρευνα. Τελικά του απαγγέλθηκε κατηγορία για φόνο, ενώ παραμένει υπό κράτηση.

Οι έρευνες για τα κίνητρα

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας, όχι επειδή έχει διαπιστωθεί τρομοκρατική ενέργεια, αλλά λόγω της δημόσιας και πολιτικής ιδιότητας του θύματος. Οι εισαγγελικές αρχές διευκρίνισαν ότι συνεχίζεται η διερεύνηση του ενδεχόμενου πολιτικού ή ιδεολογικού κινήτρου, καθώς και τυχόν διασυνδέσεων του κατηγορουμένου με εξτρεμιστικούς κύκλους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του κατηγορία για αδικήματα τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά την πρώτη εμφάνιση του κατηγορουμένου ενώπιον του δικαστηρίου, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Γουίντεκομπ δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα με σφυρί μέσα στην κουζίνα του σπιτιού της. Η νεκροψία αποδίδει τον θάνατό της σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ποια ήταν η Αν Γουίντεκομπ

Η Αν Γουίντεκομπ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της βρετανικής συντηρητικής παράταξης.

Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής το 1987 και διατήρησε την έδρα της έως το 2010, ενώ υπηρέτησε ως υπουργός και υφυπουργός στις κυβερνήσεις του Τζον Μέιτζορ τη δεκαετία του 1990.

Μετά την αποχώρησή της από το Κοινοβούλιο παρέμεινε ιδιαίτερα ενεργή στη δημόσια ζωή, συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές εκπομπές και επιστρέφοντας στην πολιτική μέσω του κόμματος Brexit του Νάιτζελ Φάρατζ, ως ευρωβουλευτής το 2019.

Αργότερα εντάχθηκε στο Reform UK, όπου είχε ενεργό ρόλο ως εκπρόσωπος του κόμματος σε ζητήματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης.

Ήταν γνωστή για τις έντονα συντηρητικές και κοινωνικά παραδοσιακές θέσεις της, γεγονός που την κατέστησε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες προσωπικότητες της βρετανικής πολιτικής σκηνής.





Πηγή: skai.gr

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