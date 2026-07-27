Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος-μέλος, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες που είχαν τις τελευταίες δύο ημέρες, σημειώνοντας ότι επιβεβαιώθηκε τόσο το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαυστριακών σχέσεων όσο και η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

«Οι σχέσεις των δύο χωρών μας παραμένουν εξαιρετικές και επιβεβαιώσαμε την αμοιβαία διάθεση να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτυπώνεται και στον τουρισμό, καθώς η Ελλάδα αποτελεί σταθερά έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Αυστριακούς, ενώ αντίστοιχα η Αυστρία προσελκύει ολοένα και περισσότερους Έλληνες επισκέπτες.

Δείτε τις δηλώσεις:

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το υψηλό ενεργειακό κόστος.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά πληρώνουν ακριβότερη ενέργεια από τους βασικούς διεθνείς ανταγωνιστές μας», τόνισε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε άδικες τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών, παρά τη λειτουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

«Χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία έχουν επενδύσει ουσιαστικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όμως οι καταναλωτές δεν βλέπουν στον βαθμό που θα έπρεπε αυτή τη μείωση να αποτυπώνεται στους λογαριασμούς τους», είπε, ζητώντας επανεξέταση του τρόπου τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και ενίσχυση των ευρωπαϊκών διασυνδέσεων.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί από χώρα εισαγωγής φυσικού αερίου σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι «η ενεργειακή ασφάλεια είναι πλέον και γεωπολιτική ασφάλεια».

«Η αλληλεγγύη στην άμυνα πρέπει να είναι πραγματική»

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή άμυνα, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ΕΕ οφείλει να επενδύσει περισσότερο στις αμυντικές της δυνατότητες και να ενισχύσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

«Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπεται από το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης, θα πρέπει να ενεργοποιείται όταν απαιτείται.

«Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να παραμένει θεωρητική. Πρέπει να αποτελεί ουσιαστική εγγύηση για κάθε κράτος-μέλος», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Αυστρία, η οποία δεν συμμετέχει στο ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας στην αμυντική βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Βιέννη άνοιξε νέες δυνατότητες συμπαραγωγών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE.

«Η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο μεταναστευτικό, ευχαριστώντας τον Αυστριακό καγκελάριο για τη διαχρονική στήριξη των ελληνικών θέσεων.

«Μαζί καταφέραμε η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωριστεί ως κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και αυτή η σημαντική αλλαγή να αποτυπωθεί στο νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε ακόμη τις ημέρες της κρίσης στον Έβρο, τον Μάρτιο του 2020.

«Θέλω να ευχαριστήσω ξανά την Αυστρία, γιατί τότε οι αυστριακές δυνάμεις ήταν από τις πρώτες που μας υποστήριξαν στην προστασία των ελληνικών συνόρων και απέδειξαν έμπρακτα ότι τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία είναι ταυτόχρονα και σύνορα της Ευρώπης», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στη διαχείριση του μεταναστευτικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσθέτοντας ωστόσο ότι «μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα και ακόμη καλύτερα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και τον κανονισμό για τις επιστροφές, ωστόσο ξεκαθάρισε πως απαιτούνται ακόμη πιο τολμηρές κινήσεις.

«Πρέπει να λέμε στις κοινωνίες μας ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και ότι οι επιστροφές πρέπει να είναι περισσότερες από τις αιτήσεις ασύλου», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε θετικός στην εξέταση νέων εργαλείων, όπως τα λεγόμενα Return Hubs, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι «επί της αρχής σύμφωνη» να διερευνήσει τέτοιες λύσεις.

«Πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: αν γνωρίζεις ότι δεν δικαιούσαι άσυλο στην Ευρώπη και έρχεσαι μόνο για οικονομικούς λόγους, τότε η Ευρώπη θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να σε επιστρέψει στη χώρα από την οποία ξεκίνησες», τόνισε.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να δημιουργήσει οργανωμένες και ασφαλείς νόμιμες οδούς μετανάστευσης για την κάλυψη πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας.

«Αν κάποιος θέλει να έρθει στην Ελλάδα για να εργαστεί σε μια αγροτική επιχείρηση, θέλω να έρθει μέσα από διακρατική συμφωνία, με ασφάλεια, να ξέρω πού εργάζεται και να είναι ασφαλισμένος και καταγεγραμμένος», είπε.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «η σωστή ισορροπία είναι η αυστηρή φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, η έμφαση στις επιστροφές και ταυτόχρονα η δημιουργία νόμιμων δρόμων μετανάστευσης», επισημαίνοντας πως «η Ελλάδα και η Αυστρία βρίσκονται πρακτικά ταυτισμένες στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη διαχείριση αυτού του ζητήματος».

Στόκερ: Ευγνώμονες στην Ελλάδα για την προστασία των συνόρων

Η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Παράλληλα, οι δύο πλευρές ανέδειξαν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της μετανάστευσης, της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο Αυστριακός καγκελάριος χαρακτήρισε τον τουρισμό, μαζί με τον πολιτισμό, βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 900.000 Αυστριακοί επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2025, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των Ελλήνων που ταξιδεύουν στην Αυστρία.

Όπως ανέφερε, κοινός στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δύο προορισμών. Για τον λόγο αυτό στις συνομιλίες συμμετείχαν και η υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, καθώς και ο υφυπουργός Τουρισμού της Αυστρίας, με έμφαση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και Αυστρία συνέβαλαν καθοριστικά στην αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

«Η Ελλάδα έχει να διαδραματίσει έναν ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο και της είμαστε ευγνώμονες για την προστασία των εξωτερικών συνόρων», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνδρομή της Αυστρίας μέσω της Frontex, με την αποστολή 15 Αυστριακών αξιωματικών στην Ελλάδα, ενώ τάχθηκε υπέρ της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου για το Άσυλο και της δημιουργίας κέντρων επιστροφής (return hubs) για απορριφθέντες αιτούντες άσυλο, εκφράζοντας την προσδοκία να λειτουργήσουν τα πρώτα κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το 2027.

Συγχαρητήρια για την ελληνική οικονομία

Ο καγκελάριος συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η χώρα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης χάρη στη σταθερή ανάπτυξη και τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Όπως είπε, η Ελλάδα αποτελεί «ένα σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής», σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η στήριξη της βιομηχανίας, η τεχνολογική ανάπτυξη και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς προϋποθέτουν ανάλογες μεταρρυθμίσεις.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν, σύμφωνα με τον καγκελάριο, ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ευημερίας των επόμενων γενεών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις υψηλές τιμές ενέργειας, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ώστε το χαμηλό κόστος παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές να αντανακλάται στις τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κλιματική πολιτική πρέπει να συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Στήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων

Ο Αυστριακός καγκελάριος αναφέρθηκε επίσης στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζοντας ενθαρρυντική την πρόοδο του Μαυροβουνίου και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η ευρωπαϊκή προοπτική και για τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με στόχο την ενίσχυση των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο καγκελάριος ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσκεψή του στο Ζάλτσμπουργκ, κάνοντας λόγο για εξαιρετικές συνομιλίες και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία Ελλάδας και Αυστρίας θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

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