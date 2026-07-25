Ο Τζόλης δεν... κρατιόταν και έπαιξε πρώτη φορά με την Άρσεναλ, λίγες μέρες μετά τη μεταγραφή

Μετά τρεις μέρες ως επίσημο μέλος των Πρωταθλητών Αγγλίας, αλλά δεν κρατιόταν.



Ο Χρήστος Τζόλης έβαλε τη φανέλα της Άρσεναλ και πάτησε στο γήπεδο για ν' αγωνιστεί για πρώτη φορά και να καταγράψει το ανεπίσημο ντεμπούτο του ως «κανονιέρης».

Ο Έλληνας εξτρέμ πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Μικέλ Αρτέτα στο φιλικό τεστ με την ΜΚ Ντονς που διεξήχθη στο προπονητικό κέντρο της νέας του ομάδας και μάλιστα, είχε συνεισφορά σε γκολ!.

Ήταν εκείνος που έκανε την ασίστ στον Ρις Νέλσον για το 1-0. Τα υπόλοιπα δυο τέρματα για τη νίκη (3-0) της Άρσεναλ, πέτυχαν οι Ίθαν Νουανέρι και Κέντα Ο’Νιλ.

Christos Tzolis played 45 minutes & provided an assist in Arsenal’s 3-0 win over MK Dons in a behind-closed-doors friendly at Sobha Realty Training Centre today. 🅰️🇬🇷



📸 Isabel Falle pic.twitter.com/m9ZAPQ3wMG — afcstuff (@afcstuff) July 25, 2026

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