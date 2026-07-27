Άνοδο σχεδόν 1% κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς η παύση στις εχθροπραξίες ΗΠΑ-Ιράν το σαββατοκύριακο οδήγησε πτωτικά τις τιμές πετρελαίου και ενίσχυσε τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,8% στις 649,34 μονάδες στις 10:06 ώρα Ελλάδας.

Οι τιμές του πετρελαίου Μπρεντ κατέγραψαν νωρίτερα πτώση περίπου 6% γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι, με τις μετοχές των εταιριών ενέργειας να υποχωρούν κατά 2%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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