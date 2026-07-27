Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων για απολογία ο 28χρονος

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11:00 ο 28χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταυρού Γεωργίου, στο δικηγορικό του γραφείο επί της Γ' Σεπτεμβρίου.

Ο κατηγορούμενος είχε πάρει προθεσμία και απολογείται αυτή την ώρα ενώπιον του ανακριτή.

Σημειώνεται πως σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

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