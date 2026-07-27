Με μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία ευχήθηκε η Γκεσίνε Μπούλοκ-Πράντο στη μεγαλύτερη αδελφή της, Σάντρα Μπούλοκ, η οποία γιόρτασε την Κυριακή 26 Ιουλίου τα 62α γενέθλιά της. Στο στιγμιότυπο από τα παιδικά τους χρόνια, η διάσημη ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή, χωρίς τα μπροστινά της δόντια, κρατώντας στην αγκαλιά της την Γκεσίνε, η οποία τότε ήταν ακόμη μωρό.

«Χρόνια πολλά στην καλύτερη αδελφή. Σ’ αγαπώ περισσότερο», έγραψε η Γκεσίνε Μπούλοκ-Πράντο στη λεζάντα της ανάρτησης, συνοδεύοντας την ευχή της με την τρυφερή φωτογραφία.

Η Γκεσίνε Μπούλοκ-Πράντο είναι έξι χρόνια μικρότερη από τη Σάντρα Μπούλοκ. Παρότι η διαφορά ηλικίας δυσκόλευε τη σχέση τους όταν ήταν παιδιά, οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά όταν η Γκεσίνε μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να σπουδάσει Νομική.

Στη συνέχεια συνεργάστηκαν επαγγελματικά μέσω της εταιρείας παραγωγής της ηθοποιού, Fortis Films, προτού η Γκεσίνε ακολουθήσει τη δική της πορεία ως ζαχαροπλάστρια, συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής και τηλεοπτική προσωπικότητα.

Η Σάντρα Μπούλοκ έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα να επανέρχεται σταδιακά στο προσκήνιο. Τον Απρίλιο δημιούργησε τον πρώτο επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, ενόψει της κινηματογραφικής επιστροφής της στη συνέχεια της ταινίας «Practical Magic» μαζί με τη Νικόλ Κίντμαν. Η νέα ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Σεπτέμβριο του 2026.

Πηγή: skai.gr

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