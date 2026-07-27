«Μαφία των Χανίων»: Στον ανακριτή ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής Τοξικολογίας

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα, λίγο πριν τις 11:00, ο ιατροδικαστής Χανίων και στέλεχος του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εξετάζονται ως εμπλεκόμενοι σε μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς.

Οι δύο επιστήμονες αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση, καθώς κατηγορούνται ότι συνέτασσαν ψευδείς εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την παραποίηση δικαστικών στοιχείων.

Η υπόθεση αποκαλύπτει τη δράση της λεγόμενης «Μαφίας των Χανίων», ενός δικτύου στο οποίο εμπλέκονται επίορκοι αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, κληρικοί και κρατικοί παράγοντες.

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχει εξονυχιστικά τις τραπεζικές διαδρομές και τα περιουσιακά στοιχεία του καθηγητή, ο οποίος φέρεται να είχε διασυνδέσεις με ανώτερη δικαστική λειτουργό.

Στο στόχαστρο βρίσκεται και ένας δικηγόρος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν ράβδοι χρυσού, για να διαπιστωθεί αν αποτελούν προϊόν παράνομων αμοιβών.

Πηγή: skai.gr

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