Drones και ελληνικό AI στην πρώτη γραμμή της πολιτικής προστασίας

Με στόχο τη μεγιστοποίηση της ετοιμότητας αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες, η VanGuard Security Drones και η deep-tech εταιρεία TwinLogic Solutions υποστηρίζουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία με μία ολοκληρωμένη λύση έγκαιρου εντοπισμού.

Η συγκεκριμένη συνεργασία ενώνει το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο μη επανδρωμένων αεροσκαφών με εγχώρια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας 24ωρη κάλυψη σε πραγματικό χρόνο.

Η επιχειρησιακή ικανότητα της πρωτοβουλίας βασίζεται στο εκτεταμένο δίκτυο της VanGuard Security Drones, του μεγαλύτερου UAV operator στην Ελλάδα με πανευρωπαϊκή άδεια πτήσεων, η οποία έχει αναπτύξει περισσότερα από 110 φυλάκια, από τον Έβρο έως τον Ταΰγετο και από την Κέρκυρα έως τη Ρόδο. Οι πτήσεις διεξάγονται αδιάλειπτα (24/7) υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, με τον χειρισμό να έχει ανατεθεί σε εκατοντάδες εξειδικευμένους πιλότους.

Η ταχύτατη ανάλυση των οπτικών δεδομένων διασφαλίζεται από την πλατφόρμα πολιτικής προστασίας CIVICS της TwinLogic Solutions, η οποία ενσωματώνει δύο βασικά τεχνολογικά υποσυστήματα:

Optic Noesis : Μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μηχανικής όρασης. Επεξεργάζεται αδιάλειπτα τις ροές βίντεο των ΣμηΕΑ, εξασφαλίζοντας την άμεση και

: Μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μηχανικής όρασης. Επεξεργάζεται αδιάλειπτα τις ροές βίντεο των ΣμηΕΑ, εξασφαλίζοντας την άμεση και αυτοματοποιημένη αναγνώριση εστιών καπνού και φωτιάς.

GeoAware Optics: Σύστημα γεωχωρικού προσδιορισμού το οποίο εξάγει σε πραγματικό χρόνο τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες εκδήλωσης του συμβάντος, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο απόκρισης των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία είναι σε επιχειρησιακή λειτουργία από την 1η Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει έως την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, ο Operations Director - UAS Flight Instructor της VanGuard Security Drones κ. Τσώνος δήλωσε: «Για μία ακόμη χρονιά υποστηρίζουμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσα από τα 110 επιχειρησιακά κέντρα ΣμηΕΑ τα οποία είναι ανεπτυγμένα σε όλη την ελληνική επικράτεια».

Από τη μεριά του, ο CTO της TwinLogic Solutions κ. Ψυχογιός ανέφερε ότι: «Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι ως Twinlogic για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνεργασίας μας με την εταιρεία VanGuard Security Drones, στο πλαίσιο παροχής υποστήριξης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό των συμβάντων καπνού και φωτιάς με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης».

Η εν λόγω σύμπραξη υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή υποστήριξη της VanGuard Drones και της Twinlogic Solutions στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στα στελέχη της τα οποία με ανιδιοτέλεια μάχονται επί του πεδίου για την προστασία των Ελλήνων πολιτών, της περιουσίας τους και του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας, τονίζει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.



Πηγή: skai.gr

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