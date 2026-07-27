Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της Τροχαίας – Στο νοσοκομείο αστυνομικός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να λάβει την κατάλληλη φροντίδα.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή, με αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, ώστε να διευκολυνθεί η διαχείριση του συμβάντος και η απομάκρυνση των οχημάτων.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και εξετάζει όλα τα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.



Πηγή: skai.gr

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