Σπάνιο κυπριακό νόμισμα 2.500 ετών βρέθηκε σε ισραηλινή παραλία

Ένα αρχαίο κυπριακό ασημένιο νόμισμα που κυκλοφορούσε στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. βρέθηκε τον περασμένο μήνα σε μία από τις παραλίες του Ασντόντ, όπως ανακοίνωσε η Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ (IAA).

Το νόμισμα, ηλικίας περίπου 2.500 ετών, εντοπίστηκε από τον αναπληρωτή διευθυντή της Υπηρεσίας Παραλιών του Ασντόντ, Άβι Τσαπράκ, κατά τη διάρκεια έρευνας για τον εντοπισμό αντικειμένων που είχαν χάσει επισκέπτες της παραλίας και είναι το πρώτο του είδους του που ανακαλύπτεται στη χώρα.

Μόλις ανακάλυψε το νόμισμα, ο Τσαπράκ το παρέδωσε στο Τμήμα Νομισμάτων της IAA, το οποίο επιβεβαίωσε τη σπανιότητα του ευρήματος.

«Με την πρώτη ματιά φαινόταν να είναι κατασκευασμένο από ασήμι, αλλά μια πιο προσεκτική εξέταση έδειξε ότι ήταν από μέταλλο που είχε απλώς επιμεταλλωθεί με ασήμι. Πρόκειται για γνωστή τακτική στα κυπριακά ασημένια νομίσματα αυτής της περιόδου, δεδομένης της έλλειψης ασημιού στο νησί», δήλωσε ο Γιανίβ Νταβίντ Λέβι, ερευνητής και επιμελητής στο Τμήμα Νομισμάτων της IAA.

Οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν την προέλευση του νομίσματος στην αρχαία πόλη της Σαλαμίνας, που βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Κύπρου. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η πόλη ιδρύθηκε από τον τοξότη Τεύκρο, ετεροθαλή αδελφό του Αίαντα και βετεράνο του Τρωικού Πολέμου.

Το νόμισμα, βάρους περίπου 11 γραμμαρίων, κόπηκε κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας της Περσικής Αυτοκρατορίας στην Κύπρο, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Στη μία όψη του νομίσματος απεικονίζεται ένας κριός που κοιτάζει προς τα αριστερά, ενώ στη δεύτερη όψη απεικονίζεται ένα κεφάλι κριαριού που κοιτάζει προς τα αριστερά, μέσα σε ένα τετράγωνο πλαίσιο.

Δίπλα στο κεφάλι βρίσκεται ένα κλαδί δάφνης, τοποθετημένο κάθετα, με τρία σύμβολα από κάτω του, γραμμένα στην κυπριακή συλλαβική γραφή.

«Νομίσματα αυτού του μεγέθους και αυτής της αξίας από την περσική περίοδο είναι σπάνια», πρόσθεσε ο Λέβι. «Συνήθως, τα ασημένια νομίσματα αυτού του μεγέθους δεν διατηρούνταν άθικτα. Με την πάροδο του χρόνου, κόβονταν σε μικρά κομμάτια, για να χρησιμοποιηθούν ως νόμισμα τοπικού εμπορίου», σημειώνει.

«Η ανακάλυψη ενός νομίσματος στην παράκτια περιοχή είναι από κάθε άποψη ασυνήθιστη και έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία», επισήμανε.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως το σπάνιο αυτό νόμισμα μπορεί να ρίξει φως στις εμπορικές συναλλαγές της εποχής.

Πηγή: skai.gr

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