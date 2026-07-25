Axios: Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο Ιράν την Παρασκευή

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να μην πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις στο Ιράν την Παρασκευή, διακόπτοντας έτσι μια σειρά καθημερινών επιθέσεων που διήρκεσε σχεδόν δύο εβδομάδες, σύμφωνα με δύο πηγές του Axios που έχουν γνώση της κατάστασης.

Σύμφωνα με το Axios, η οδηγία του Τραμπ δόθηκε αφού είχε εγκρίνει καθημερινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 13 ημερών. Δεν είναι σαφές αν η εντολή του Τραμπ την Παρασκευή αποτελεί μεμονωμένο γεγονός ή αν η παύση των επιθέσεων θα συνεχιστεί.

Η απόφαση του Τραμπ αντανακλά τόσο τη βούλησή του να δώσει περισσότερο περιθώριο στη διπλωματία όσο και την αναγνώριση ότι - εκτός αν επανέλθουν οι μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις - το τρέχον επίπεδο των αμερικανικών επιθέσεων έχει φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς του.

Αν ο Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των επιθέσεων, ο αμερικανικός στρατός μπορεί να κινητοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, σημειώνει το Axios, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να καταρτίζουν σχέδια για ενδεχόμενη επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά ο Τραμπ δεν έχει δώσει εντολές για να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφεραν οι πηγές.

Κάθε απόγευμα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Τραμπ ενέκρινε σχέδια επιθέσεων που υπέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις. Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν εντός λίγων ωρών.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ έλαβε ένα παρόμοιο σχέδιο, αλλά δεν έδωσε το πράσινο φως. Αντίθετα, έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις, σύμφωνα με τις πηγές.

Λίγο μετά την απόφασή του, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις επιθέσεις ή ακόμη και να τις εντείνει, συμπεριλαμβανομένης της «καταστροφής όσων διαθέτουν». Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι, κατά τη γνώμη του, η «πιο έξυπνη στρατηγική» είναι να «συνάψει συμφωνία» με το Ιράν.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς. Πιστεύω ότι γίνονται όλο και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες. Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και έτοιμοι για δράση, αλλά συνεχίζουμε τις συνομιλίες μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Αργότερα την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συνάψει συμφωνία αυτή τη στιγμή, αλλά δήλωσε πρόθυμος να ακούσει.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέμεναν έναν ακόμη γύρο αμερικανικών επιθέσεων την Παρασκευή και μάλιστα προετοιμάζονταν για μια μαζική αμερικανική επίθεση που θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση και οι ένοπλες δυνάμεις δεν θεωρούσαν ότι είχαν πλήρη εικόνα για το τι θα έκαναν οι ΗΠΑ, οπότε προετοιμάστηκαν για μια μεγάλη βομβιστική επίθεση και παρέμειναν σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας.

Την Παρασκευή το βράδυ, οι Ισραηλινοί ενημερώθηκαν ότι ο Τραμπ δεν ενέκρινε την πραγματοποίηση περαιτέρω επιθέσεων.

Η εντολή του Τραμπ για κατάπαυση πυρός δόθηκε αρκετές ώρες μετά την άφιξη μιας αντιπροσωπείας από το Ομάν στην Τεχεράνη την Παρασκευή, με σκοπό τη διεξαγωγή συνομιλιών για μια νέα συμφωνία με στόχο την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Δύο πηγές από την περιοχή που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες και ότι ενδέχεται να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Ομάν και του Ιράν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο Τραμπ θα πρέπει τότε να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί την προτεινόμενη συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

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