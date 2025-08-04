Η φεντανύλη τροφοδότησε τη χειρότερη κρίση ναρκωτικών που γνώρισε ποτέ η Δύση. Τώρα, ένα ακόμη πιο επικίνδυνο ναρκωτικό σπέρνει τον όλεθρο πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να παρακολουθήσουν οι αρχές, σημειώνει η Wall Street Journal.

Ο διαφαινόμενος κίνδυνος είναι μια κατηγορία εξαιρετικά ισχυρών οπιοειδών που ονομάζονται νιταζίνες, τα οποία συχνά έχουν πολύ ισχυρότερη ισχύ από τη φαιντανύλη. Οι νιταζίνες έχουν ήδη σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους στην Ευρώπη και οι αρχές προσπαθούν να τα εντοπίσουν για να περιορίσουν την εξάπλωσή τους.

Τα οπιοειδή, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από την Κίνα, είναι τόσο ισχυρά που ακόμη και σε μικρές ποσότητες μπορούν να προκαλέσουν θάνατο. Έχουν βρεθεί αναμεμειγμένα σε ηρωίνη, παυσίπονα και αγχολυτικά φάρμακα. Ο τεράστιος κίνδυνός τους, μόλις τώρα γίνεται αντιληπτός από τις αρχές.

Στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης

Η Ευρώπη, η οποία έχει αποφύγει το είδος της πανδημίας οπιοειδών που μαστίζει τις ΗΠΑ, βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραμμή καθώς οι νιταζίνες εισέρχονται σε μεγάλες αγορές ηρωίνης και οπιοειδών, όπως η Βρετανία και οι χώρες της Βαλτικής. Σύμφωνα με την βρετανική κυβέρνηση, τουλάχιστον 400 άνθρωποι πέθαναν στη χώρα από υπερβολική δόση που περιείχε νιταζίνες σε διάστημα 18 μηνών μέχρι τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

«Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη κρίση δημόσιας υγείας για τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ναρκωτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την κρίση του AIDS τη δεκαετία του 1980», δήλωσε η Vicki Markiewicz, εκτελεστική διευθύντρια του Change Grow Live, ενός κορυφαίου παρόχου θεραπείας για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδιαίτερα ανησυχητικό, πρόσθεσε, είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν νιταζίνες εν αγνοία τους, ως προσμίξεις σε άλλα ναρκωτικά.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει προειδοποιήσει ότι, εν μέρει λόγω των νιταζινών, «δεν υπήρξε ποτέ πιο επικίνδυνη εποχή για τη λήψη ναρκωτικών».

Στις ΗΠΑ, όπου η φαιντανύλη κυριαρχούσε στην αγορά των οπιοειδών, οι νιταζίνες είχαν βρεθεί σε τουλάχιστον 4.300 κατασχέσεις ναρκωτικών από το 2019, συνήθως σε μείγματα φαιντανύλης, και είχαν οδηγήσει σε δεκάδες θανάτους. Όμως οι αναφορές σχετικά με τα ναρκωτικά είναι αραιές. Πολλές τοξικολογικές εξετάσεις υπερβολικής δόσης δεν περιλαμβάνουν νιταζίνες.

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών έχει προειδοποιήσει ότι τα μεξικανικά καρτέλ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις υφιστάμενες σχέσεις τους με προμηθευτές με έδρα την Κίνα για να προμηθευτούν νιταζίνες και να τα διοχετεύσουν στην Αμερική.

Οι πιο κοινές νιταζίνες του δρόμου είναι περίπου 50 έως 250 φορές πιο ισχυρές από την ηρωίνη ή έως και πέντε φορές πιο ισχυρές από τη φαιντανύλη. Είναι πιθανότατα πολύ πιο διαδεδομένα από ό,τι δείχνουν οι επίσημες στατιστικές, λόγω των περιορισμένων δοκιμών. Οι αρχές λένε ότι οι επίσημοι αριθμοί των θανάτων είναι σχεδόν σίγουρα υποεκτιμημένοι.

Οι έμποροι δεν προσπαθούν να σκοτώσουν τους πελάτες, αλλά το παγκοσμιοποιημένο εμπόριο ναρκωτικών οδηγεί τις συμμορίες να διακινούν μια ευρύτερη ποικιλία όλο και πιο ισχυρών ουσιών, εν μέρει επειδή το λαθρεμπόριο γίνεται ευκολότερο καθώς οι σχετικές ποσότητες συρρικνώνονται.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, Charles Yates, δήλωσε ότι οι έμποροι καθοδηγούνται κυρίως από την απληστία. «Αγοράζουν φτηνά ισχυρές νιταζίνες και τις αναμειγνύουν με παράγοντες όπως η καφεΐνη και η παρακεταμόλη για να ενισχύσουν το προϊόν που πωλείται και να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη», είπε.

Οι νιταζίνες εξαπλώνονται επίσης στη Δυτική Αφρική ως κυρίαρχο συστατικό του κους, ενός συνθετικού ναρκωτικού που έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους και οδήγησε τη Σιέρα Λεόνε και τη Λιβερία να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Πρόκειται για μια διεθνή ανησυχία. Έχουν εντοπιστεί σε κάθε ήπειρο», δήλωσε ο Adam Holland, ειδικός στα συνθετικά οπιοειδή στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. «Μπορείς να τα παράγεις με διάφορες χημικές ουσίες που είναι σχετικά εύκολο να τις αποκτήσεις και μπορείς να το κάνεις σε ένα υπόγειο εργαστήριο. Και επειδή είναι τόσο ισχυρά, χρειάζεσαι λιγότερα για το ίδιο μέγεθος της αγοράς, οπότε είναι πιο εύκολο να τα διακινήσεις λαθραία», πρόσθεσε.

Πωλούνται με ευκολία

Οι Κινέζοι προμηθευτές πωλούν νιταζίνες ανοιχτά σε διαδικτυακές αγορές, χρησιμοποιώντας μερικές φορές φωτογραφίες νεαρών γυναικών ως εικόνα προφίλ τους. Αναφέρουν αριθμούς τηλεφώνου, στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης και διευθύνσεις επιχειρήσεων που συνδέονται με την Κίνα ή το Χονγκ Κονγκ. Τα ναρκωτικά επισημαίνονται μερικές φορές ως χημικές ουσίες έρευνας, αλλά επίσης συχνά ως νιταζίνες.

Η Wall Street Journal βρήκε σχεδόν 100 προφίλ στη διαδικτυακή αγορά TradeKey με έδρα το Πακιστάν που πωλούν διάφορους τύπους νιταζινών, συμπεριλαμβανομένων των ετονιταζινών, τα οποία εκτιμάται ότι έχουν 15 φορές μεγαλύτερη ισχύ από τη φαιντανύλη. Τέσσερις προμηθευτές είπαν σε δημοσιογράφο της Journal ότι μπορούσαν να στείλουν οποιαδήποτε ποσότητα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, και υποσχέθηκαν ότι θα μπορούσαν να παρακάμψουν τα τελωνεία.

Τα νιταζένια δεν εγκρίθηκαν ποτέ για ιατρική χρήση στην Ευρώπη. Αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1950 και σε δοκιμές διαπιστώθηκε ότι προκαλούν θανατηφόρα αναπνευστικά προβλήματα. Εντοπίστηκαν σποραδικά με την πάροδο των ετών: σε ένα εργαστήριο στη Γερμανία το 1987- το 1998 στη Μόσχα, όπου συνδέθηκαν με δώδεκα θανάτους- και το 2003 στη Γιούτα, όπου ένας χημικός τα κατασκεύασε προφανώς για προσωπική χρήση.

Οι νιταζίνες εμφανίστηκαν σε κατασχέσεις ναρκωτικών από το 2019 και άρχισαν να εξαπλώνονται γρήγορα στην Ευρώπη το 2023, με την υψηλή δραστικότητά τους να προκαλεί τον θάνατο ακόμη και σε έμπειρους χρήστες ναρκωτικών. Στη Σκωτία, της οποίας ο πληθυσμός των 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων έχει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ποσοστό θανάτων από υπερβολική δόση στην Ευρώπη, οι νιταζίνες έχουν εμπλακεί σε 150 έως 200 θανάτους που σχετίζονται με ναρκωτικά μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, δήλωσε ο Όστιν Σμιθ, επικεφαλής πολιτικής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Scottish Drug Forum.

