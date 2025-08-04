Axios: Δημοκρατικοί βουλευτές πιέζουν τον Τραμπ να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

Πάνω από δέκα Δημοκρατικοί βουλευτές υπέγραψαν επιστολή, με την οποία πιέζουν την κυβέρνηση Τραμπ να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, με τουλάχιστον έναν νομοθέτη να σχεδιάζει να καταθέσει ψήφισμα υπέρ της δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους, ανέφερε το Axios τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πίεση για τη δημιουργία μιας παλαιστινιακής κρατικής οντότητας είναι αποτέλεσμα της δυσφορίας απέναντι στην επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ακόμα και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι ή και ένθερμοι φιλοϊσραηλινοί Δημοκρατικοί έχουν εντείνει την κριτική τους προς την ισραηλινή ηγεσία τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω των απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης στη Γάζα.

Οι βουλευτές που υπογράφουν την επιστολή είναι η Chellie Pingree το Μέιν, η Nydia Velazquez τη Νέα Υόρκη) και ο Jim McGovern από τη Μασαχουσέτη). Της πρωτοβουλίας ηγείται, πάντα σύμφωνα με το Axios, ο βουλευτής Ro Khanna από την Καλιφόρνια.

Αυτοί προστίθενται στους εννέα προηγούμενους βουλευτές των Δημοκρατικών -Greg Casar, Lloyd Doggett, Al Green και Veronica Escobar από το Τέξας, Maxwell Frost από τη Φλόριντα, Jared Huffman από την Καλιφόρνια, Mark Pocan από το Ουισκόνσιν και Bonnie Watson Coleman από το Νιου Τζέρσεϊ.

Ο βουλευτής André Carson (Δημοκρατικός από την Ιντιάνα), ένα από τα τρία μουσουλμανοαμερικανικά μέλη του Κογκρέσου, υπέγραψε επίσης, δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο Axios.

Η επιστολή αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Jewish Insider.

«Αυτή η τραγική στιγμή ανέδειξε για τον κόσμο την εδώ και καιρό αναγκαία αναγνώριση της παλαιστινιακής αυτοδιάθεσης» αναφέρει η επιστολή προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με αντίγραφο που έλαβε το Axios.

Οι βουλευτές επισήμαναν την πρόσφατη δέσμευση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης σε σύνοδο του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, την οποία ο Ρούμπιο επέκρινε έντονα.

«Ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις άλλων χωρών που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, να το πράξουν επίσης», έγραψαν.

Η επιστολή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους, κυρίως από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.