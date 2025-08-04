Online φρίκη: Διεθνές δίκτυο βασανίζει γάτες και αναρτά τα βίντεο στο διαδίκτυο

Σοκ προκαλεί ρεπορτάζ του BBC που ξεσκεπάζει τη δράση ενός διεθνούς δικτύου που μοιράζεται σοκαριστικό υλικό με βασανισμούς γατών.

Το δίκτυο, που δρα μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων πιστεύεται ότι έχει χιλιάδες μέλη που αναρτούν, μοιράζονται και πωλούν βίντεο και φωτογραφίες με γατάκια που βασανίζονται μέχρι θανάτου.

Μάλιστα, σε μια από τις ομάδες, το BBC βρήκε στοιχεία για Βρετανούς που πρότειναν στα μέλη να υιοθετούν γατάκια από την RSPCA (Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Βαναυσότητας προς τα Ζώα) με σκοπό να τα βασανίσουν.

Η έρευνα του βρετανικού δικτύου ξεκίνησε αφότου δύο έφηβοι παραδέχτηκαν πως βασάνισαν δύο γατάκια σε πάρκο στο βορειοανατολικό Λονδίνο τον περασμένο Μάιο.

Πρόκειται για μια 16χρονη και έναν 17χρονο που δήλωσαν ένοχοι αφού τα γατάκια βρέθηκαν ξεκοιλιασμένα και κρεμασμένα. Στον τόπο του εγκλήματος υπήρχαν μαχαίρια, φλόγιστρα και ψαλίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ερευνά τώρα πιθανές συνδέσεις με ένα ευρύτερο δίκτυο βασανιστών γατών που βιντεοσκοπούν, δημοσιεύουν και πωλούν βίντεο με τις επιθέσεις τους σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι ομάδες της φρίκης φέρεται να ξεκίνησαν από την Κίνα, αλλά το BBC έχει εντοπίσει μέλη που δραστηριοποιούνται πλέον σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε μια από αυτές τις ομάδες αναφερόταν πως μεταξύ του Μαΐου του 2023 και του Μαΐου του 2024, ανέβαινε βίντεο με τον βασανισμό και τη δολοφονία γατών κάθε 14 ώρες.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 24 ομάδες που δραστηριοποιούνται φέτος, η μεγαλύτερη από τις οποίες είχε περισσότερα από 1.000 μέλη. Ένα από τα μέλη, που θεωρείται ο πιο ενεργός βασανιστής, φέρεται να έχει βιντεοσκοπήσει τα βασανιστήρια και τη δολοφονία περισσότερων από 200 γατιών.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που είδε το BBC είναι αποκρουστικά και περιλαμβάνουν πλάνα με γάτες να πνίγονται και να υποβάλλονται σε ηλεκτροπληξία, ενώ ένας χρήστης αναρωτιέται για πόσο καιρό μπορεί να επιβιώσει ένα γατάκι σε κλουβί, χωρίς τροφή.

Τα μέλη της ομάδας φαίνεται να θέλουν να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο πόνο. Σε διαδικτυακές συνομιλίες, οι βασανιστές εξηγούν πώς χρησιμοποιούν ηλεκτροπληξία για να επαναφέρουν στη ζωή μια γάτα, προκειμένου να παρατείνουν τον πόνο. Και τα νέα μέλη ενθαρρύνονται να ακρωτηριάζουν και να δημοσιεύουν βίντεο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο δίκτυο.

Το BBC είδε στοιχεία που υποδηλώνουν ότι και παιδιά συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες. Ένα μέλος χαρακτηριστικά έγραψε: «Είμαι 10 ετών και μου αρέσει να βασανίζω γάτες».

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το δίκτυο προώθησε ακόμη και έναν διαγωνισμό, κατά τη διάρκεια του οποίου τα μέλη ενθαρρύνονταν να δουν πόσο γρήγορα η ομάδα μπορούσε να βασανίσει και να σκοτώσει 100 ζωάκια.

Τα βίντεο της φρίκης γατών έγιναν για πρώτη φορά viral στην Κίνα το 2023 από τον Wang Chaoyi, ο οποίος συνελήφθη για μόλις 15 ημέρες από τις κινεζικές αρχές.

Τα βίντεό του απέκτησαν φανατικούς «θαυμαστές» και κάποιοι άρχισαν να δημιουργούν παρόμοιο περιεχόμενο για τα κινεζικά και δυτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές, προτού φτιάξουν ομάδες σε εφαρμογές κρυπτογραφημένων μηνυμάτων.

Πηγή: skai.gr

