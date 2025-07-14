Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακάλυψε και κατέστρεψε «ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής Captagon» στη χώρα, κοντά στα σύνορα με τη Συρία η οποία ήταν, πριν από την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, του κύριου εξαγωγέα αυτού του παράνομου διεγερτικού τύπου αμφεταμίνης.

Σε ανακοίνωση, ο στρατός του Λιβάνου διευκρίνισε ότι έκανε έφοδο σε «ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής χαπιών captagon στη Γιάμουνε», στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, που συνορεύει με τη Συρία.

«Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια που έχουν κατασχεθεί έως σήμερα», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, και προστίθεται ότι οι στρατιώτες κατέστρεψαν τα μηχανήματα και κατάσχεσαν μεγάλες ποσότητες captagon, ναρκωτικού που προέρχεται από ένα φάρμακο για τη θεραπεία της ναρκοληψίας ή των διαταραχών ελλειμματικής προσοχής.

Ο στρατός έκλεισε μια σήραγγα μήκους 300 μέτρων που χρησιμοποιείτο για την είσοδο στο εργοστάσιο και την έξοδο από αυτό, και για την αποθήκευση του φορτίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το captagon είχε γίνει το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της Συρίας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε το 2011, συνιστώντας μείζονα πηγή παράνομης χρηματοδότησης για την εξουσία υπό τον Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος είχε μετατρέψει τη χώρα σε ένα ναρκο-κράτος.

Μετά την πτώση του πρώην προέδρου στις 8 Δεκεμβρίου, οι νέες αρχές βρήκαν σημαντικά αποθέματα captagon μέσα σε αποθήκες ή μέσα σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τον Ιούνιο, η Δαμασκός δήλωσε ότι όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής του captagon στη Συρία κατασχέθηκαν.

Οι νέες αρχές κατηγόρησαν τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, συμμάχου του Μπασάρ αλ Άσαντ, ότι επιδίδεται επίσης στη διακίνηση του captagon κατά μήκος των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών, τα οποία είναι διάτρητα σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.